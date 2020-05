Por Martin Torres: “SI LOS POLÍTICOS NOS PELEAMOS, NOS DEVORAN LOS DE AFUERA”.

Por lo tanto el cuestionamiento y la denuncia que hagamos de éstos Judas! debe ser individualizada y paralela al debate ideológico con la base política que se debe llevar adelante al interior de todas las organizaciones democráticas! De ideas y propuestas no chicanas! Y las agrupaciones de origen nacional, procurar la sumatoria de voluntades de los mejores hombres de derecha e izquierda, a los que convencer de un Nuevo Proyecto de Nación y Provincia soberanas y justas. Lo subalterno: ¿Para qué?

Desde la Dictadura que nos dejó de rodillas espiritual, moral y económicamente, la historia de ésta democracia nos pertenece y digámoslo redondamente, no nos hemos podido sacar de encima los estigmas de las lacras y la miseria de la dependencia económica. Y hacerlo, es la bandera de todos los argentinos bien nacidos.

Nos diferenciamos políticamente. Discutimos como gobernar y las formas de la democracia pero: el fondo económico de socialdemócratas y liberales; de progresistas y conservadores; de radicales y justicialistas, es único y doctrinariamente Neoliberal. Vivimos dentro de un Sistema que nos contiene a todos y es de este sesgo.

El Capitalismo adquirió desde la crisis de 1929 formas Neoliberales y desde que Nixon abandonó el patrón oro; Martínez de Hoz desnacionalizo los depósitos en 1976 y en los 90′ se produjo la desregulación del mundo financiero, su estructura se volvió salvaje contra la producción y el trabajo. Argentina bajo su mandato es el ejemplo. 16 millones de pobres en el país y 29,5 % en la Provincia. No hablemos más.

Sin liberarnos y reconstruirnos como Nación, pelearnos vg. por los impuestos no sirve. Miren la imaginación del Neoliberalismo: Una de las formas de robarnos es que nos han hecho aprobar unas Leyes por las que algunos “intocables” eluden pagar. Además los empresarios(pobres y ricos), los bajan a los costos de lo que venden y se los hacen pagar a los trabajadores, empleados y desocupados con su salario o remuneración! !No debemos seguir en el juego e ir por el cambio de estas estructuras del Sistema.

Sus mandatarios, infiltrando con tecnócratas los partidos que llegan al poder, corrompen el Estado y después hacen pelear al pueblo, echándonos culpas los unos a los otros, mientras los perduiles se llevan los dólares que producimos y los que nos prestan; los recursos y el producto de nuestro trabajo social acumulado que es el Capital que generamos.

Los fueguinos lo debemos saber bien. Es el Colonialismo Británico en primerísimo lugar desde 1711 y siguiendo sus directivas militares y económicas, sus empleados del Pentágono y Wall Street. Hay un bosque detrás del árbol que tenemos delante de la nariz!

Y aunque cipayos existen en todas las clases sociales, la lucha principal no es entre nosotros, debe ser moral pero no entre argentinos de buena fe, si no, contra los que- desde afuera -mandan y nos idiotizan, roban y matan nuestro futuro con sus empleados locales.

La Provincia nació en 1990 hace 30 años acreedora de la Nación: Nos debían, no debíamos y hoy los números de Tierra del Fuego AeIAS son un desastre. Todos los grandes partidos de la Provincia: La UCR; el MPF; el PJ y FORJA han estado construyendo lo que vivimos ahora. ‘Porque no guardamos las peleas, somos más honestos intelectualmente y aprendemos de nuestros errores?

Hagamos un análisis y veamos las siguientes hipótesis de trabajo para pensar:

• ¿Cuánta población vive del Estado: En Salarios; Subsidios; Planes y de la L 19.640?

• ¿Estamos muy seguros de la continuidad de la Ley 19.640?

• ¿Qué estabilidad tiene nuestro ingreso estatal de Coparticipación?

• ¿Qué estabilidad tiene el precio del petróleo y nuestro ingreso por Regalías?

Las preguntas podrían seguir. Con esta realidad; la inestabilidad que tenemos por delante y el pequeño poder político de la Provincia en la Capital Federal frente al Gobierno Central ¿Conviene pelearnos por lo que nos peleamos?

Mas allá de su genio militar, no fueron pocas las veces que su ejército llevó a Napoleón a la victoria. Los militantes políticos desde el llano, debemos apoyar e impulsar a nuestros dirigentes a las mejores decisiones. Sumarnos a las soluciones, no ser parte del problema, para no caer en el riesgo que anuncia el título de ésta Nota.

El autor de la nota es diputado nacional MC y ex gobernador de Tierra del Fuego.