Melella: “LA SOCIEDAD NECESITA QUE TODOS LOS SECTORES POLÍTICOS ESTEMOS JUNTOS A PESAR DE LAS DIFERENCIAS”

Con respecto a esto, remarcó que “valoro las medidas de todos los sectores políticos”, y que no es “tiempo de discutir ni de chicanas”. En este sentido, subrayó que “la sociedad necesita que todos los sectores estemos juntos a pesar de las diferencias”. Asimismo, dijo que mantiene el diálogo con los tres intendentes de las localidades fueguinas.

En esta línea, el Gobernador opinó que “hoy es un tiempo donde las discusiones políticas tienen que ser en reserva, en privado, porque lo amerita, la sociedad necesita que todos los sectores estemos juntos a pesar de las diferencias”.

“La verdad es que rescato las preocupaciones y las medidas de los tres intendentes para asegurar la salud de los vecinos con la mejor intención. La Legislatura, los Diputados, los Senadores, los gremios exactamente lo mismo”, señaló.

De igual modo, dijo que “no es tiempo de remarcar diferencias ni de buscar confrontación, es tiempo de resguardarnos, de marcar la unidad desde lo político y social, porque si no es una falta de respeto al resto de la comunidad, al vecino que está en su casa, al privado que no puede trabajar” e insistió: “valoro todo lo que cada uno ha hecho en este tiempo. Creo que lo ha hecho con la mejor intención y el día de mañana la historia nos juzgará cómo nos hemos comportado”.

Por otro lado, Melella comentó que “hace unos días tuvimos una charla con el COE donde estuvieron representados los tres municipios, los bloques de la Legislatura y quedamos a disposición. Si ellos quieren juntarse individualmente pueden hacerlo para sacarse todas las dudas, porque son cuestiones más técnicas y científicas que políticas. Después eso se traduce en medidas, pero el Gobernador tiene que escuchar más que opinar”.