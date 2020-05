Melella: “ES LA PRIMERA VEZ QUE SE APRUEBA UNA LEY DE EMERGENCIA QUE NO RECORTA BENEFICIOS, SINO QUE IMPULSA LA ECONOMÍA FUEGUINA”.

Juev 28/05/2020.- El gobernador Gustavo Melella destacó el trabajo de los Legisladores provinciales en la aprobación del proyecto por el que se pone en marcha el Programa de Recuperación Económica y Social PROGRESO. “El apoyo unánime refleja un acompañamiento del Estado en su conjunto al sector privado de Tierra del Fuego”, subrayó. También destacó que “se logró una ley de emergencia que no recorta recursos, sino que impulsa la producción fueguina”

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, celebró la aprobación por unanimidad del proyecto de ley enviado a la Legislatura provincial para la declaración de la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social en el ámbito provincial a través del cual se crea el Programa de Recuperación Económica y Social PROGRESO.

El mencionado programa tiene por objeto la asistencia económica y financiera destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros.

Además, por medio del mismo se impulsará la capitalización del Banco de Tierra del Fuego y la implementación de créditos no bancarios a través del Ministerio de la Producción y Ambiente, subsidiar tasas de interés y otorgar otro tipo de subsidios. Para todo esto se estarán destinando 2 mil millones de pesos.

“Agradezco a los Legisladores provinciales porque han estado a la altura de las circunstancias, porque lograr una ley por apoyo unánime refleja un apoyo del Estado en su conjunto al sector privado de Tierra del Fuego”, sostuvo el Gobernador.

Para el mandatario “se logró una ley de emergencia que no recorta recursos sino que impulsa la producción fueguina, porque esta ley nos va a permitir reactivar la economía y poner de pie la provincia”.

“Esto es consecuencia de un trabajo muy arduo que se llevó adelante desde el Ejecutivo a través de sus equipos que luego fue enriquecido por el poder Legislativo”, destacó.

“Estos 2 mil millones de pesos que empezarán a activarse en los próximos días van a significar una oxigenación para la economía fueguina, a través del BTF y desde el Ministerio de la Producción, sumado a los beneficios impositivos que se pondrán en marcha desde la AREF, que es otro alivio dirigido directamente al sector privado”, insistió el Jefe del Estado provincial.

“Esto surge de una decisión política de poner recursos en el sector privado y darle otra finalidad a los dólares del endeudamiento que están parados”, recalcó.

En este sentido, Melella recordó que “esta pandemia nos puso a todos en una situación nueva y compleja para la que nadie estaba preparado. El tema sanitario y la salud está por encima de cualquier cosa, pero hay otras aristas, la pobreza, el desempleo y la crisis económica que es mundial”.

“Así como respondimos con serenidad y celeridad para cuidarnos, pensamos en herramientas como subsidios y créditos y toda la contención social desde los distintas áreas del Estado. Ahora debemos profundizar e incrementar ese acompañamiento al sector privado y a los sectores más vulnerables”, remarcó.

Finalmente, Melella aseguró que “la pandemia debe ser una oportunidad para salir adelante, crecer, no nos podemos quedar estancados. Tierra del Fuego tiene que mirar hacia el futuro. Pero para salir es necesario que el Estado empuje más, lo venimos haciendo pero se necesita más, y eso se hace con recursos”.