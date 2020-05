Martin Pérez: “No estamos en contra del proyecto solo pedimos ser convocados para aportar algo positivo desde los municipios”.”.

Sab 23/05/2020.- El intendente de Rio Grande en declaraciones a Aire Libre FM, se preguntó porque no hubo una convocatoria a los intendentes de la provincia a fin de debatir el proyecto PROGRESAR, enviado por el ejecutivo provincial a la legislatura. También aclaró que no está en contra del proyecto, sino todo lo contrario, quiere ser convocado y aportar algo positivo desde los municipios.

Pérez comparó esta situación con las actitudes del Presidente de la Nación, Alberto Fernández “quien si se ha reunido con gobernadores, intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, “creo que se podría hacer y el gobernador, agregó, sabe muy bien que nosotros siempre hemos estado con las puertas abiertas para discutir y para proponer y que siempre hemos estado a disposición de lo que necesite en pos de mejorar la provincia. Entonces no entiendo estas situaciones por eso pedíamos simplemente poder discutir en las comisiones en la Legislatura y poder aportar ideas para que este proyecto salga de la mejor manera posible”.

Respecto de las rencillas entre intendentes, gobernador, legisladores, concejales.

Pérez además señaló que “Yo veo que desde el primer día el Presidente de la Nación convocó a los gobernadores de todas las provincias como estar con Cristina Fernández de un lado y Gerardo Morales del otro y dígame si hay alguna coincidencia desde el punto de vista ideológico, hay una convocatoria del presidente a concluir en un trabajo conjunto, a tal punto que antes de tomar una decisión respecto de la cuarentena e ir de fase en fase, se comunica con todos los gobernadores. NO es una cuestión de criticar, es decir mire somos intendentes de las ciudades, tenemos una responsabilidad institucional y lo único que planteamos es sentarnos en una mesa a aportar, yo no estoy diciendo que no quiero que el proyecto salga, yo digo que el proyecto tiene que perfeccionarse, tenemos que analizar de qué manera podemos implementarlo mejor y me parece que eso se construye en este contexto, con un poquito más de diálogo y creo que debe surgir de quien presentó el proyecto en la legislatura que fue el Poder Ejecutivo Provincial”.

Finalmente el intendente de Rio Grande, reconoció que ha tenido dialogo con el gobernador casi de manera informal, con llamadas, mensajes de texto pero todavía no nos han convocado y no sé si la legislatura que es un poder independiente sabrán que hacer y si nos convocaran o no, pero nosotros queremos participar de esas comisiones, queremos enviar a nuestros equipos y dar una opinión y trabaja coordinadamente y aclarar que esto no es una discusión partidaria, esto es una discusión institucional, separemos los planos y digamos las cosas como son, no estamos en contra del proyecto, estamos a favor de una iniciativa que pueda ser perfeccionable a partir del aporte positivo que vamos a hacer los municipios”, finalizó.