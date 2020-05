“LAS FUEGUINAS Y LOS FUEGUINOS TIENEN QUE TENER LA TRANQUILIDAD DE QUE ESTE PROYECTO DE LEY FUE PENSADO ÚNICAMENTE PARA EL BIENESTAR DE TODOS”

Al referirse al proyecto para declarar la Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Social en el ámbito de la Provincia, el Mandatario provincial puntualizó que la intención es “consensuar entre todas las fuerzas políticas con representación en el Legislatura, porque en esta situación de crisis no queremos tomar decisiones de manera unilateral, sino que buscamos el acompañamiento mayoritario. La idea es poder establecer acuerdos políticos que nos permitan contar con esta herramienta que es fundamental para este momento particular por el que estamos atravesando y para apuntar todo nuestro esfuerzo y creatividad en la recuperación de la actividad económica y productiva”.

Cabe recordar que a través de este proyecto de ley se creará el programa PROG.R.E.SO. con el que se destinarán 2 mil millones de pesos para capitalizar al BTF y para créditos no bancarios a través del Ministerio de la Producción y Ambiente.

“El Banco de Tierra del Fuego se ha puesto a la altura de las circunstancias, y desde el Estado también hemos estado acompañando por fuera del sistema financiero, pero la realidad es que necesitamos crecer en este acompañamiento, necesitamos dotar de más recursos al BTF y al Ministerio de la Producción y Ambiente, que tiene que ver con sostener el empleo privado, con fortalecer la actividad productiva”, subrayó Melella.

Además se impulsan una carpeta de nuevos beneficios impositivos a través de la AREF y se impulsará un menú de inversión en la obra pública que motorice la economía fueguina apostando principalmente a la consolidación del sistema sanitario y productivo.

“Las fueguinas y los fueguinos tienen que tener la tranquilidad que este proyecto de ley fue elaborado, pensado y discutido con total responsabilidad, pensando únicamente en el bienestar de todos. Debe ser la primera vez en la historia de la provincia que se presenta un proyecto de ley de emergencia económica administrativa que no implica ningún tipo de ajuste, ni sobre la administración pública provincial, ni sobre el sector privado”, garantizó Melella.

“Todo lo contrario, lo que se busca, en medio de esta crisis, es pensarla como una oportunidad de sostener el empleo, de pensar a lo grande, de pensar en el futuro que se nos viene. En la generación de empleo, del crecimiento productivo y económico. Por eso no prometemos cuestiones demagógicas, no prometemos lo que no podemos cumplir. Lo hacemos con mucha conciencia, pensando en cada uno de los fueguinos y fueguinas”, insistió el Gobernador.