“LA SITUACIÓN ECONÓMICA SE COMPLICA CADA VEZ MÁS PARA TODOS Y TENEMOS QUE TRABAJAR JUNTOS PARA SALIR ADELANTE”

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, habló sobre la situación económica que atraviesa la provincia en este contexto de pandemia y señaló: “Nosotros no mentimos con los datos. Así como en su momento dije que íbamos a hacer cuarentena obligatoria aunque era una medida dura, hoy digo que la situación económica es muy compleja porque la recaudación cayó terriblemente. Si la gente no trabaja no va a contribuir y por más que le busquemos la vuelta, nosotros no tenemos una máquina que imprima billetes”.

“La situación económica se complica cada vez más para todos y tenemos que ver cómo trabajamos juntos para salir adelante. Los Municipios también lo están sufriendo como nosotros con el desplome de la recaudación por la cuarentena. Estamos solicitando el acompañamiento al gobierno nacional en este momento para cubrir la obra social, insumos de salud y alimentos y si fuera necesario le pediremos para el tema de los salarios también”, subrayó el gobernador.

Y precisó: “hay mucho esfuerzo del Estado aunque los ingresos sean menos y tenemos que cumplir con todos, porque nuestro rol no es solamente con el empleado público. Por eso les pido a los compañeros estatales que entendamos que hay un sector privado que está paralizado, que la está pasando muy mal, con vecinos sin trabajo o que le han recortado el salario en común acuerdo para poder sostener el empleo”.

“Así como queremos defender y sostener la vida también queremos sostener los empleos. Todos estamos pensando en el día después y pensando herramientas para esto”, destacó el mandatario.

Finalmente, Melella expresó que “tenemos más de dos mil pedidos de ayuda de subsidios o créditos al Ministerio de Producción y Ambiente, pero con la cuarentena hay poca gente que esté trabajando. Estamos tratando de responder cuanto antes y ya empezaron a salir pagos para el sector privado”.