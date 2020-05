KULFAS, BLANCO Y UN CONTRAPUNTO SOBRE LA PRÓRROGA DE LA 19640

Con respecto a esta cuestión Blanco manifestó que “En la reunión el ministro Kulfas desveló lo que para todos los fueguinos era un secreto a voces: el gobierno nacional no piensa prorrogar el subrégimen de producción industrial vigente tal cual está, quiere replantearlo para adaptarlo a los nuevos tiempos y a los cambios que se han venido observando en el desarrollo de la industria tecnológica”.

Para el senador “esto implica dos cosas: que durante la campaña electoral nos mintieron descaradamente y que, ahora, hay que repensar de manera urgente el nuevo modelo de promoción para que tenga sustentabilidad. Para ello es imprescindible que el gobierno de la provincia, todos los sectores productivos y los partidos políticos con representación en la Legislatura tomen urgente carta en el asunto y conformen una mesa para repensar y proyectar el perfil productivo de la provincia post-pandemia de cara al vencimiento del subrégimen que opera en 2023”.

“Demorar un solo día esto sería un irresponsabilidad imperdonable ya que los sectores productivos que generan empleo e inversiones necesitan contar lo antes posible con un horizonte claro”, afirmó Blanco y agregó: “Toda dilación o indefinición atenta contra la confianza y las mejores intenciones que cualquier empresa pueda llegar a tener para trabajar e innovar productivamente en la provincia. El ministro, quien muy amablemente respondió las preguntas que hicieron todos los senadores, fue muy claro: no va a haber prórroga automática dejando todo tal cual está y, mucho menos, será por 50 años”.

“Dijo el ministro también que la provincia ya no tenía problemas geopolíticos como los que había cuando el subrégimen comenzó a andar. Esto es un error conceptual y fáctico grave: Kulfas se olvidó de la cuestión soberana de Malvinas y del reciente planteo chileno que dice desconocer buena parte de nuestra plataforma continental”, finalizó el senador.

Se acompaña el diálogo completo (sobre este tema en particular) entre el Senador Blanco y el Ministro Kulfas para que el lector pueda obtener sus propias conclusiones.

Diálogo entre el Senador Nacional Pablo Daniel Blanco y el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en el marco de la reunión virtual de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa llevada a cabo el 26 de mayo de 2020.



Palabras del Senador Blanco:

“Como Usted sabe, señor ministro, ha salido publicado por algunos medios nacionales– que una de las provincias más complicadas para salir de la cuarentena es la de Tierra del Fuego. Vemos afectadas, seriamente, por lo menos tres fuentes esenciales de ingresos de la provincia como son: el sector turístico, toda la zona sur; el sector petrolero –de paso le agradezco la fijación del precio del barril criollo–; y, también, la industria que se ha comenzado a reactivar. Usted, bien decía, que hay algunas empresas que han comenzado a fabricar respiradores artificiales. Una de esas empresas está radicada en la provincia de Tierra del Fuego y anunció una fabricación de alrededor de mil unidades por mes.

Respecto del tema industrial –usted lo conoce bien, porque ha tenido opiniones sobre el mismo–, el vencimiento del subrégimen industrial de Tierra del Fuego es en 2023. Estamos prácticamente a tres años del vencimiento.

Quisiera saber cómo están avanzadas las gestiones para la prórroga de ese subrégimen industrial, a los efectos de traerle un horizonte más seguro a las empresas que están radicadas en la provincia y que se ven imposibilitadas de celebrar contratos de provisión –sobre todo con las automotrices–, producto de que les exigen un período, para garantizar el producto, de cinco años y no lo pueden cumplir porque el subrégimen vence en 2023.

Sé que el gobierno de la provincia está hablando en este sentido, pero quisiera ver si usted pudiera darme alguna precisión más sobre la idea de llevar adelante lo que el presidente de la Nación firmó con el gobernador de Tierra del Fuego sobre la prórroga del subrégimen hasta el año 207”0.

Respuesta del Ministro Matías Kulfas

Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el tema. Tenemos un muy buen diálogo con el gobierno de la provincia y con el gobernador, que lo sigue cotidianamente, tanto en persona como con todo su equipo del Ministerio de la Producción de la provincia.

Nosotros hemos invitado al gobierno provincial y a diferentes sectores a pensar, de un modo más amplio, el tema del eje productivo de la isla de Tierra del Fuego. Es decir, Tierra del Fuego tiene una ley general del año 72. Está por cumplir 50 años. Entendemos claramente que, como todo régimen, necesita permanentemente, una revisión. Una revisión –insisto– no para quitar nada, sino para ver qué cosas hay que modificar o qué cosas pueden potenciar mejor las capacidades productivas –en este caso– de Tierra del Fuego.

A nosotros se nos hace muy difícil proyectar por 50 años qué va a pasar con la industria electrónica; en Tierra del Fuego y en el mundo. La verdad es que uno mira cómo evoluciona la industria electrónica a nivel internacional y cuesta imaginar a 10 años. Cuesta imaginar 20 años para adelante. Ni hablar dentro de 50. Y, también, es interesante verlo en la perspectiva: cómo era la industria electrónica hace 50 años y cómo funciona hoy.

Con esto lo que quiero decir es que es cierto que tenemos tres años por delante. Es cierto lo que ha dicho usted, y lo que ha dicho el senador Rodríguez, respecto a que cuanto antes haya definiciones, mejor para las inversiones. Pero también nos parece importante tener un tiempo –no muy largo–, pero sí un tiempo de reflexión colectiva respecto de qué perfil hay hacia adelante o qué mirada de futuro. Podemos generar un régimen que esté sustentado por todos los argentinos y que queremos –justamente–, que permita, hacia adelante, sustentabilidad en el desarrollo productivo de la provincia.

En tal sentido, hemos iniciado un trabajo; de hecho se lo hemos pedido al doctor Jorge Katz, que es uno de los académicos más reconocidos de América Latina. Yo diría que es uno de los que más conoce la industria latinoamericana. Durante muchos años estuvo en Chile liderando el área de desarrollo productivo de la CEPAL. Y le hemos pedido –y ha aceptado, lo cual ha sido un honor– que lidere un equipo de trabajo para pensar y repensar el perfil productivo de la isla de Tierra del Fuego. De hecho, él estuvo allá en el mes de marzo. Lamentablemente, justo en el inicio de la pandemia.

Es decir: inició el trabajo, se reunió con autoridades provinciales, con algunas fábricas de la provincia y tuvo que regresar rápidamente porque comenzaban las restricciones a la movilidad.

No obstante eso, nos ha elaborado un primer informe. Informe que, justamente, tiene este objetivo: poder construir una visión compartida entre la provincia, el Ministerio y entre diferentes actores acerca de cómo fortalecer el perfil productivo. La idea que tenemos en esta etapa es –más que discutir el subrégimen– discutir qué perfil productivo, industrial, tecnológico puede tener el desarrollo a futuro de la isla.

En eso estamos. Es un tema que lo hemos conversado con el presidente. Insistimos: no para decir que no va a haber régimen, sino para decir: discutamos qué régimen. Antes de pensar en una prórroga automática y en seguir igual, más bien pensar cómo nos imaginamos, cómo plantean ustedes y cómo podemos ayudar nosotros a imaginar esa provincia de Tierra del Fuego, tan querida por todos los argentinos, para la próxima década, para los próximos veinte o treinta años; y qué podemos hacer en conjunto, con el apoyo fiscal que el Estado nacional les ha dado desde 1973 en adelante, para fortalecer, modificar y profundizar el esquema productivo a fin de que haya empleo de mejor calidad y mayores ingresos, que es lo que todos anhelamos para la Argentina, en este caso orientado a Tierra del Fuego. Este es el desafío que les hemos propuesto al gobernador y al gobierno de la isla de Tierra del Fuego, y también lo hacemos extensivo a los senadores de la isla, para poder conversar en estos términos. Es decir, no estamos diciendo que no a la continuidad, sino que, en todo caso, veamos cómo podemos fortalecer, mejorar y adaptar las nuevas circunstancias, porque hay muchos elementos nuevos, como lo que es la economía del conocimiento. Hay nuevos sectores que creemos que se pueden desarrollar en la isla.

Cuando se inició esta ley, 19.640, el problema era que teníamos una isla que estaba deshabitada, donde había un problema geopolítico o de discusiones todavía de otra época, de fronteras con un país vecino, discusiones que han sido superadas. Hoy, la isla tiene mucha población y tiene otros problemas distintos.

Entonces, en ese sentido le hemos planteado al gobierno –y hacemos extensivo a los senadores y las senadoras de la provincia– discutir constructivamente. A lo mejor la discusión final da que hay que prorrogar el subrégimen; o a lo mejor da que hay que hacer otra cosa superadora. En todo caso, las definiciones las tomaremos, obviamente, siempre con diálogo, en consulta y de manera consensuada. Eso es lo que hemos conversado con el presidente y eso es lo que el presidente quiere.

VIDEO INTERCAMBIO: https://www. youtube.com/watch?v= ktPskMRDiqk&t=9s