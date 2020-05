“HAY MEDIDAS QUE NOS COSTARON MUCHO, PERO EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN”

“En las últimas semanas estamos viendo como todo el esfuerzo que hemos realizado está dando sus frutos. No esta ganada la batalla, debemos seguir cuidándonos, pero a dos meses los resultados de las medidas que tuvimos que tomar nos están dando la razón”, subrayó el Gobernador.

Este sábado nuevamente en la ciudad de Ushuaia no se han registrado nuevos casos positivos de coronavirus, mientras que Río Grande y Tolhuin mantienen la misma situación epidemiológica sin nuevos contagios.

“Han sido dos meses de mucho trabajo y responsabilidad de todos. Hay medidas que debimos adoptar que costaron mucho, pero el tiempo nos dio la razón. A dos meses de declarar la cuarentena no hay pacientes en terapia intensiva, no tuvimos que lamentar hasta el momento ningún fallecimiento y hemos preparado nuestro sistema sanitario para afrontar la pandemia, evitando su colapso”, destacó Melella.

“Ha habido un gran trabajo de los especialistas que conforman el Comité Operativo de Emergencia, el impecable trabajo del Ministerio de Salud de la provincia, y la gran tarea de quienes con mucho esfuerzo y hasta poniendo en riesgo sus vidas nos siguen cuidando, como los médicos y medicas, las enfermeras y enfermeros, la Policía provincial, otras fuerzas de seguridad, el compromiso de la gente de la Armada, los Municipios, los sindicatos, las organizaciones sociales y los voluntarios que se suman al trabajo diario de asistencia a los que la están pasado realmente mal”, recalcó.

Al mismo tiempo recordó que “en estos duros dos meses hemos puesto en marcha al Estado en beneficio de los que menos tienen, acompañamos a todos y cada uno de los que necesitaron una mano y seguimos trabajando para apoyar y consolidar al sector privado”.

“De a poco estamos otorgando más excepciones a la cuarentena buscando tener un mayor movimiento económico y productivo en nuestra provincia, luego de este duro parate obligado con el propósito de mitigar la propagación del virus”, recordó.

“Debemos seguir cuidándonos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, cuando salimos a comprar, o cuando salir a hacer algún deporte, las fábricas y los comercios deben respetar los protocolos. Todos debemos cuidarnos”, insistió Melella.”Vamos bien pero no podemos relajarnos”, subrayó.

“Nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho para luchar. Esta pandemia no se ha terminado. La batalla no se ha ganado pero tenemos muchos pequeños logros para festejar”, finalizó el Gobernador de la provincia.