Graduado de la UNTDF hace 8 meses que espera su certificado del título de licenciado en economía.

Esta persona dijo que le consta que otros trámites avanzan rápidamente y le llama la atención que para su planteo todo sean excusas y le llama poderosamente la atención que dentro de una institución como esta no haya un apersona que pueda firmar un documento que certifique que tiene su título profesional.

Esto comenzó cuando una de las profesoras de una las materias que rendía se fue de la provincia sin firmar la materia rendida y aun no logran que eso se solucione, como bien explica Gonzalo con el nivel de tecnología que se maneja hoy. Concretamente lo que Gonzalo Maltez reclama es el certificado que acredite que tiene su titulo de Licenciado en Economía.

Por otro lado, agregó, que él se graduó como “Licenciado en Economía el 4 de septiembre de 2019, después se cumplen una serie de trámites que deben ser revisados en el departamento de alumnos, de ahí va al departamento de títulos y se tramita el título, pasaron 8 meses, el tramite sigue en ese departamento y al encontrase ahí no le pueden emitir lo que se llama certificado de título en trámite, porque el título no está en trámite, porque hay un acta de un examen de hace 3 o 4 años que una docente no firmó, era una mesa de examen con tres docentes y una de ellas no firmó, renunció y se fue a San Juan y en ese periodo de 8 meses ninguna autoridad ha podido solucionar. Falta una firma, hoy hay silencio administrativo total, yo he mandado diferentes comunicaciones, no me contestaron ninguna a pesar que las autoridades están en funciones y de hecho yo me presenté a un convocatoria de la UNTDF docentes, quedé merituado primero por el jurado, pero el director de instituto dio de baja ese concurso aduciendo que no me podía presentan porque no tengo el certificado de título en trámite que la misma institución no me emite”, finalizó.

Audio completo de la nota