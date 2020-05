Gobernador Gustavo Melella:”Todas las políticas que habíamos diseñado para la provincia no existen”.

Melella sostuvo que “la cuarentena vino para quedarse y que no será una decisión del gobierno provincial, sino del gobierno nacional y se va a seguir al gobierno nacional en término de fechas, la realidad es que no tenemos tráfico aéreo, el miércoles próximo nos van a confirmar los próximos vuelos pero eso también pesa no hay vuelos regulares y la cuarentena vino para quedarse.

En cuanto a lo económico, destacó, el turismo, hotelería y gastronomía están muy complicados pero esperamos poder reactivar y salvar la temporada, seguramente será un turismo interno, no van a venir vuelos de Brasil y estaremos trabajando para comenzar a fines de agosto o septiembre.

Respecto de los reclamos de los comerciantes, dijo que hay que decir lo que tenemos que decir y hay sectores que todavía no van a poder abrir, hoy estamos muy complicados, tenemos más de 20 mil bolsos comunitarios, subsidios para el gas, más inversión social y después vamos ha sostener al sector privado, como taxistas y remiseros, pequeños comercios, lavaderos, que son 600 personas.

“Hay algunos que no entienden que estamos en emergencia y necesitamos que las ayudas lleguen lo más rápido posible y algunos se ponen más papistas que el papa, leguleyos y cuestionan u observan cuando antes no observaron nada, tenemos que llegar con esas ayudas a gente que no puede trabajar pero hay mucha burocracia”.

“Ayudas para los que en realidad lo necesitan pero para las que especulan no, hay empresas a las que no les ha ido bien y hemos charlado, AFIP es muy claro en eso y va a salir una nueva operatoria y en esto no me canso de cuestionar a la banca privada que desapareció, pero de ninguna manera vamos a ayudar a quienes especulan”.

La situación financiera de la provincia es muy complicada porque hay recorte de coparticipación, regalías, ingresos brutos, porque la gente no traba, los recursos se han reducido mucho en la provincia”.

Las pérdidas que provocó YPF

Las críticas a YPF no quedaron de lado y el gobernador sostuvo que “venimos protestando desde hace meses y me alegro que el sindicato nos acompañe, porque la desaprensión de YPF hasta ahora es tremenda, la desinversión es grave, y como dice el sindicato eso tiene que ver también con pérdida de puestos de trabajo. Hemos enviado notas reclamando por la pérdida que ha sufrido la provincia por culpa de YPF y que esperamos poder recuperar”.

Coparticipación a los municipios

“Se ha cumplido con los municipios, los días de demora son mucho menos que antes cuando nos debían a nosotros, esto es una cadena de pagos, tenemos problemas con la obra social, con los proveedores, como decíamos con YPF esto viene de septiembre del año pasado, pero la realidad es que hay menos recursos para repartir y se va seguir cumpliendo dentro de las posibilidades, entonces todos los proyectos que teníamos como provincia, no existe más, todo lo que habían planificado Martin Pérez, Walter Vuoto o Daniel Harrington, ya no existe”.

Soberanía en Malvinas. Reclamar por los recursos que son de la provincia.

Finalmente y en cuanto al acuerdo firmado con el presidente de la nación en respecto de la defensa de la soberanía en Malvinas, quedó todo interrumpido por esta circunstancia, venimos con una lucha por el recurso y en esto coincido con el Dr. Martin Torres, los recursos son de la provincia y vamos a seguir avanzando en el tema pesca, desarrollo industrial y petroquímico, nada nos detiene, pero uno no puede dejar de mirar el día a día, hoy es lo que se puede”.

Lorena Uribe/Armando Cabral

Audio completo de la nota.