EL MINISTERIO DE SALUD ENTREGA SUPLEMENTOS DE VITAMINA D EN TODA LA PROVINCIA

Este año y en el contexto de la pandemia por el COVID-19, se adoptaron diferentes estrategias de entrega en base a la situación epidemiológica particular de cada ciudad. En este sentido, la ciudad de Tolhuin hace entrega por demanda espontánea y en Río Grande con turno telefónicos en aquellos centros donde se atiende población sana.

Por su parte, en la ciudad de Ushuaia la entrega de las dosis se realiza a la población que concurre a los centros de salud con turno por otras necesidades, por ejemplo, vacunación. Con el fin de no generar mayor movilidad de personas en dichos centros se está organizando para las próximas semanas la entrega en sitios descentralizados, los que se darán a conocer oportunamente.

Además, desde el Ministerio recordaron que no es necesaria la receta médica para la entrega de la dosis de vitamina y que solo deben consultar con su médico de cabecera aquellos pacientes con antecedentes de cálculos renales o enfermedad renal crónica.

La entrega de Vitamina D en Río Grande se realiza los días hábiles de lunes a viernes de 09 a 18.00 horas presentando el DNI en los siguientes lugares, previa comunicación telefónica:

IPRA: 15697309- Perito Moreno 168

UNTDF: 15698533-Thorne 302

CAPS 3: 15698568-Karukinka y Oroski

CAPS 5: 1568533-San Martín

En Tolhuin la entrega se hace a demanda. En Ushuaia se realiza a quienes concurren a los centros de salud por otros motivos y en los próximos días se informarán lugares descentralizados donde se implementará la acción.

Es necesario recordar a la población la necesidad de concurrir en todos los casos con barbijo, tapaboca o mascarilla facial.