Economía y pandemia: Todo lo que no te están diciendo.

Algunos números como para aclarar, adelantar y que no te tome desprevenido.

Argentina debió pagar a los bonistas 500 millones de dólares por la duda que dejo Macri, no los pagó pero utilizó 722 millones de la moneda norteamericana para frenar la disparada del dólar blue que hoy cerró a 38 pesos, superando el doble del comercial.

EL Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitio entre marzo, abril y las dos primeras de mayo, 665.000 millones de pesos, más otros 180.000 que aún no se utilizaron.

Esto está destinado a tapar el enorme agujero fiscal que se intenta tapar con la maquinita de la casa de la moneda, pero ese dinero no tiene respaldo porque el BCRA, esta emitiendo y la vez sacando dólares de reserva para frenar el precio del dólar.

Esto significa que en total la emisión asciende a 805.000 millones de pesos, el equivalente a la mitad de todo el dinero circulante en Argentina.

Cuando menos pesos hay en el mercado, más aumenta el dólar, por lo tanto no queda otra salida que financiar lo que se cae, industria, comercio y pymes.

Esta situación lleva directo al default, y quizá muchos de ustedes, los que tienen un trabajo formal, informal, son productores, pymes, o emprendedores se preguntaran a mí en que me perjudica, la respuesta es en todo.

Hay más de 66 mil empresas a punto de quebrar, esas empresas van a dejar sin trabajo a ciento de miles de personas de y no solo en Buenos Aires, sino en todo el país.

El dólar hoy viernes 15 de mayo de 2020:

DÓLAR BNA $69,75

DÓLAR BLUE $138,00

CCL $118,18

A esto se suma el dudoso dato sobre la inflación dado por el INDEC que habla de 1,5%, lo que no debería extrañarnos porque si antes lo hicieron porque no lo harían ahora, pero lo cierto es que el propio Ministro de Desarrollo social de la Nación, tuvo que asumir que tienen problemas para comprar alimentos porque los industriales de la alimentación han aumentado todos sus productos. Esa remarcación en algunos casos supera el 50% y llega hasta el 100%.

Esto industriales son los que están ejerciendo presión para reactivar la economía, pero al gobierno nacional se le termina el tiempo y en do semanas más debería estar presentando un plan económico ante la amenaza inminente de un default.

Que provoca esta situación: El Default básicamente hace referencia a la situación en la que el deudor no ha pagado la totalidad de las deudas que tiene con sus acreedores. La diferencia con la quiebra es que en este caso el deudor tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos no son lo suficientemente líquidos.

Cuáles son las consecuencias del Default: La consecuencia inmediata de un default es que, hasta que se resuelva el conflicto, el Gobierno no puede acceder a los mercados voluntarios de deuda. … Cuando ya no se puede acceder a los mercados, se ve afectado el Gobierno Nacional y también se perjudican gobiernos provinciales y municipales, empresas y familias.

Conclusión cuando termine la pandemia el primer problema es solucionar la economía pero al paso que va el gobierno se hunde en su propia estrategia que como se puede ver es absolutamente improvisada y si a esto le sumamos los incumplimientos con los acreedores, nos quedamos empantanados en medio de la nada.

Un dato no menor es la reunión virtual mantenida hoy con el Grupo de Puebla que es : El espacio de pensamiento político que surge para oponerse, desde la unidad regional, a los Gobiernos neoliberales que se extendieron en América Latina.

Para el Grupo de Puebla, “el neoliberalismo es el responsable de la falta de crecimiento y el aumento de la desigualdad”, y critican que en la búsqueda del individualismo se acentuó la concentración de la riqueza y el fracaso atender los reclamos de las clases más populares y postergadas.

Por ello, respaldan reformas estructurales al sistema de organización constitucional de los países; tiene una postura muy definida respecto a la injerencia de otros países, rechazan los pedidos del Grupo de Lima y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Venezuela, el cual permitiría una intervención militar.

Esto significa ni más ni menos que el cierre de una economía que se limitará a tratar con países del tercer mundo, subdesarrollados, o periféricos, como Venezuela, Perú, México, que se encuentran en mejores condiciones, en algunos casos, pero no lo suficiente como para proveer lo que nuestro país necesita, tecnología, desarrollo industrial, y mercados que puedan permitir el ingreso de divisas en el menor tiempo posible.

Puede que con la pandemia el gobierno nacional haya tenido una exitosa política sanitaria, pero con la economía aun ni siquiera arrancamos y usted y yo estamos en serios problemas, o sea todo un país en la más absoluta incertidumbre y casi a punto de capotar.

Recomendaciones, no usar tarjetas de crédito si no puede pagar el total, no ingresar en planes de autos a precio dolar, porque en 6 meses estará pagando el triple de patente, seguro y tramites administrativos.

Análisis: Armando Cabral