DI GIGLIO: “EL OBJETIVO DE LOS TEST RÁPIDOS ES SABER SI EL VIRUS HA ESTADO CIRCULANDO POR LA PROVINCIA”

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, confirmó que el Gobierno Nacional envió los primeros 980 kits de testeos rápidos, que van a ser gestionados mediante una estrategia territorial en toda la provincia y que permitirá medir la circulación del virus que no ha podido ser detectado por el sistema sanitario.

Al respecto Di Giglio afirmó que “esos test llegaron ayer a nuestra provincia, son 980 test serológicos, y serán utilizados con una estrategia activa de búsqueda de casos. Estos test se utilizan como estudio poblacional que no sirven para el diagnóstico y se realizan a personas asintomáticas”.

El procedimiento de este estudio será el siguiente: los equipos de salud ofrecerán a personas mayores de 18 años realizarse voluntariamente el test, que demora entre 15 y 20 minutos y permite establecer si la persona tuvo contacto con el virus o no.

En el mismo sentido la directora Provincial de Abordaje Territorial, María Rosa Chiabrando, hizo referencia a la metodología que se usará para la implementación de la estrategia de testeo y dijo que “se van a realizar de manera aleatoria pero justamente una de las cosas que se prevé, es que no tiene que ser específico sino que tenemos que ir buscando personas al azar, ya que no estamos buscando ver si hay personas infectadas sino determinar si el virus ha estado circulando por las ciudades de la provincia”.

“Estos test detectan si hay compuestos que se producen cuando ya el virus ha estado circulando en la sangre y el cuerpo ha generado anticuerpos, pero previamente tuvo que haber pasado por el padecimiento de la virosis. En 15 o 20 minutos se obtiene el resultado. Lo que se busca con esto son estudios epidemiológicos, tanto para Provincia como para Nación” y agregó que “tienen una relevancia fundamental ya que permite determinar si ha habido personas que tuvieron el virus y han pasado desapercibidos por el sistema”.

En relación al conocimiento que se tiene sobre la re-infección del COVID-19 y teniendo en cuenta que los test detectan si el paciente ha tenido coronavirus en el pasado, Chiabrando reconoció que “en principio se sabe que quién tuvo la enfermedad no vuelve a contagiarse del virus, pero como es una infección muy nueva a nivel mundial, todavía no tenemos una certeza de que no se pueda volver a contraer”.

Finalizando, la directora aclaró que “este test sirve para saber si el cuerpo hizo anticuerpos, pero no te garantiza que esos anticuerpos no van a permitir re-infectarte el día de mañana, eso todavía está en estudio a nivel mundial”.