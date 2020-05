CUBINO: “POR EL MOMENTO NO EVALUAMOS RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES PERO TRABAJAMOS EN LOS PROTOCOLOS PARA CUANDO ESTO OCURRA”

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, habló sobre las posibilidad de retornar las clases presenciales y señaló: “Nación planteó que se iba a evaluar el inicio de clases, pero en Tierra del Fuego aún no estamos hablando de esta posibilidad porque hay que tomar en cuenta que estamos iniciando el período de invierno. De todas maneras estamos realizando todas las evaluaciones posibles y trabajando con el equipo de salud los protocolos para cuando esto ocurra”.

Y agregó: “tenemos que ser muy cuidadosos cuando tomemos esta decisión porque hay mucho personal y estudiantes que son personas con perfil de riesgo para el covid-19. No decimos que no iniciarán las clases pero nosotros aún tenemos un tiempo por delante para retomar la presencialidad”.

“Lo que sí estamos evaluando es que los primeros que regresen sean los chicos de la secundaria y en el caso de regresar, seguir manteniendo un sistema dual de acompañamiento, porque vamos a tener que seguir resguardando la distancia social y evaluar hasta los recreos”, precisó Cubino.

Y subrayó: “nosotros tenemos que garantizar que los chicos estén seguros y esto no solo tiene que ver con la permanencia en la escuela sino también con la organización escolar. Además tenemos que garantizar no saturar el transporte público de pasajeros”.

“Retomar las clases presenciales clases nos pone ansiosos a todos, pero tenemos que hacerlo con mucha cautela para preservar la salud de la gente. Nosotros hacemos un seguimiento permanente de cómo se va moviendo en el mundo la educación pero queremos esperar hasta que estén dadas las condiciones”, finalizó la Ministra.