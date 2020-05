CONCEJAL MIRIAM ‘LALY’ MORA “No nos hacen daño a los concejales de Forja, le hacen daño a la democracia y a los vecinos de Río Grande”

“Ayer solicitamos que ingresen a la Sesión Especial varias iniciativas que encuadran dentro de la pandemia, como los créditos para monotributistas, como la construcción de una garita de colectivos, porque llega el invierno y al gente necesita refugiarse cuando espera el colectivo, proyectos que tienen que ver con cuestiones como la fila que tienen que hacer los vecinos afuera de los comercios” es decir, “proyectos que encuadran perfectamente dentro de la pandemia; que podrían haber sido tratados y no le llevan ningún costo al Municipio” dijo Mora.

“Pero nos encontramos con una mayoría que nos dice que no podemos tratar ciertos temas, que tenemos que consultar para ingresar algún proyecto; y la verdad es que esto no es en contra de Laly Mora, Diego Lassalle, Walter Campos o Javier Calisaya, esto es en contra de la democracia, y de los vecinos y vecinas de la ciudad” remarcó la Concejal Mora; agregando que “estos cuatro concejales representan a toda la ciudad de Río Grande, y no vamos a ingresar proyectos para perjudicar a los vecinos y vecinas, todo lo contrario; trabajamos para conseguir beneficios y servicios para toda la comunidad”.

La Concejal Mora reveló en el recinto que “tampoco se quieren tratar temas en algunas reuniones de comisión, ingresan proyectos y no los quieren tratar, es vergonzoso; en varias oportunidades nos dijeron ‘tenemos la mayoría y vamos a acompañar lo que queramos’; por eso repito, no nos hacen daño a los concejales de Forja, le hacen daño a la democracia, y a los vecinos de Río Grande”.

“Durante los últimos cuatro años que fui concejal hubieron muchas discusiones, pero ninguna como esta, que tengamos que esperar la voluntad de cinco concejales para poder tener un dictamen y poder ingresar un proyecto; es lamentable y realmente vergonzoso” manifestó la edil del bloque Forja Todos.

Por último, la Concejal Mora se dirigió al titular del Cuerpo de Concejales, Raúl Von der Thusen, y le indicó que “esto no es una unidad penintenciaria, esto es un Concejo Deliberante, es una casa legislativa y debe ser democrática; impedirle o solicitarle al bloque Forja que primero tenemos que consultar sobre un proyecto para ingresar porque ustedes tienen la mayoría, es una falta de respeto no solo para los cuatro concejales de este bloque, sino también para los vecinos de Río Grande y de la democracia”.