CAROLINA YUTROVIC: “GOBERNAR IMPLICA HACERSE CARGO DE LOS PROBLEMAS, Y QUIEN SE DEDICA A BUSCAR CULPABLES, SOLO ESTÁ PERDIENDO TIEMPO, QUE ES LO MAS VALIOSO QUE TENEMOS”

“Nos habituamos a ver que cuando uno es intendente, la culpa la tiene el gobernador/a y cuando uno es gobernador/a la culpa la tiene la Nación. Pero en este caso, considerando que tanto el gobernador como los intendentes integran el mismo espacio a nivel nacional, considero que no corresponde plantear un reclamo de esta naturaleza, disparando culpas hacia arriba (o hacia abajo) a través de los medios de comunicación. Relativizar los reclamos de los Intendentes tampoco me parece oportuno porque los Municipios, también están enfrentando mayores gastos por el tremendo nivel de demanda de asistencia sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia” señaló la parlamentaria fueguina.

“Cuando el gobernador declara que ‘cualquiera de ellos puede hablar con el Ministro de Economía y resolver las cosas’; o que ‘se empieza a achicar la torta de ingresos y la situación va a ser complicada para todos’, es una señal de alarma, que no haya convocado a los jefes comunales para analizar la situación y elaborar estrategias de manera conjunta. La apertura al diálogo constructivo en momentos de crisis también es parte de la responsabilidad de gobernar, y debiera involucrar a todos los que desde sus espacios institucionales pueden dar una mano. No obstante entiendo que los municipios reclaman en base a las transferencias por goteo diario que publica el Ministerio de Economía.” expresó Yutrovic.

“En esta crisis, como ya lo ha dicho el Presidente Alberto Fernández estamos todos en el mismo barco y tenemos que trabajar todos juntos para encontrar una salida. Gobernar implica hacerse cargo de los problemas, y quien se dedica a buscar culpables, solo está perdiendo tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Es fundamental encontrar amplios consensos, pero no veo en la realidad que a nivel provincial se haya elegido ese camino, cuando, por ejemplo, se responde a los pedidos de ampliación del COE (Comité Operativo de Emergencia) indicando que se va a mantener su conformación exclusivamente con profesionales de la salud. Yo respeto que esa opinión sea determinante en las decisiones que se van tomando respecto a la pandemia, pero no comparto que ello sea excluyente para conformar otros espacios de diálogo más abarcativos, donde se integren las voces de los intendentes, las cámaras empresarias, los gremios y otras organizaciones de la sociedad civil” destacó la diputada nacional.

Para finalizar, Yutrovic aseguró en referencia a las supuestas demoras en la coparticipación, que no pretende polemizar con el gobierno provincial, simplemente pedir que el tema se articule primero hacia adentro, antes de señalar culpables por los medios. Y reiteró que “lo planteado no es en contra de nadie, por el contrario, es a favor de que un gobierno de puertas abiertas escuche a los sectores que deben ser parte de las soluciones para superar la crisis. Lo peor que podemos hacer en este contexto tan difícil es llevar más conflictos a la gente. La sociedad no quiere peleas, quiere respuestas, porque está claro que nadie se salva solo, y de ésta salimos juntos”.