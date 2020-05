Alberto Fernández: “Tener un país más justo no es perseguir a nadie, quedarse con empresas y castigar al rico”

, afirmó.

Fernández aclaró que un “sistema más justo no es perseguir nadie o esas ideas locas de que nos queremos quedar con las empresas y castigar a los ricos, no es así. Queremos hacer un país más justo, que todos tenga oportunidades y que las instituciones funcionen como corresponde”.

Además, el Presidente destacó al gobernador Gildo Insfrán como “político” y como “ser humano” y celebró que Formosa sea una de las provincias que no tiene casos de coronavirus, en su primera visita al distrito tras asumir como jefe de Estado.

“Si durante cuatro años alguien se olvidó de Formosa, este 28 de mayo venimos con Gildo a poner de pie a Formosa. Lo conozco a Gildo en su dimensión política, pero también en su dimensión humana. Todos abrazamos la política porque nos interesa ver cómo el ser humano vive mejor”, remarcó Fernández.

“Hoy venimos a uno de los dos territorios que tiene la Argentina a donde el virus no ha llegado. Y no ha llegado por otro motivo que no sea los cuidados que tuvieron los que gobiernan la provincia para que el virus no llegue”, subrayó Fernández.

La visita de Alberto a Formosa

El presidente arribó al mediodía a la capital provincial, donde recorrió el Estadio Cincuentenario ambientado como hospital de campaña para la atención e internación de pacientes leves de coronavirus. Luego, puso en marcha el Hospital Interdistrital Evita, destinado, en cambio, a enfermos graves de Covid-19.

Alberto Fernández, Fabiola Yañez y Gildo Insfrán en Formosa. Prensa Presidencia.

Tras un paso por el vecino Hospital Odontológico, fue declarado Huésped de Honor, en un acto donde también se firmaron convenios entre el Gobierno nacional y provincial, en diversos ámbitos.

En horas de la tarde, el Presidente aterrizará en la vecina provincia de Misiones donde también lo espera una agenda ligada a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, su primera actividad en la capital misionera tiene que ver con la producción agrícola local y se desarrollará en el Centro de Convenciones y Eventos donde el Presidente y la Primera Dama recorrerán una feria de productos artesanales.

Desde allí la comitiva nacional irá a la inauguración de las instalaciones de la Unidad de Salud para Inimputables.

Posteriormente, el Presidente recorrerá las salas de internación, el centro obstétrico y el quirófano del Hospital Materno Neonatal Nivel III.

Finalmente, en la que será su última parada en la ciudad de Posadas, el presidente Fernández firmará en la Residencia del gobernador Herrera Ahuad una serie de convenios, tras lo cual ambos darán una conferencia de prensa.

Su viaje a estas dos provincias del litoral son la continuación de la agenda que lo llevó la semana pasada por el Noreste, ocasión en la que recorrió Tucumán y Santiago del Estero.

Fuente:ámbito.com