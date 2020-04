YA SE ENCUENTRA ABIERTA LA POSTA SANITARIA MUNICIPAL EN LAS 640 VIVIENDAS

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, indicó a radio Nacional que “tras la firma del convenio con la clínica San Francisco y por decisión del intendente Walter Vuoto, se habilitan tres puntos de emergencia en la ciudad. En el barrio Pipo funciona en la misma clínica San Francisco, desde hoy en las 640 Viviendas para todo el sector de los barrios próximos y durante la semana se habilitará el tercer punto, que cubrirá la zona central de la ciudad, en el centro comunitario del Martial”.

La funcionaria, de quien dependen los equipos de salud municipal, sostuvo que “hay que tener en cuenta que la gente se sigue enfermando de otras cosas que no son el COVID-19 y que además tiene otras necesidades que no están vinculadas con el COVID-19. Y son prestaciones que debemos garantizar. Y allí aparece la figura del sector privado, a través de SANOS y nos permite crear estas articulaciones”.

Marcucci explicó que “como se produjo el cierre de los centros comunitarios, porque no se pueden desarrollar las actividades cotidianas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el intendente Vuoto decidió refuncionalizar esos espacios para dar respuestas sanitarias a la comunidad y desde hoy está funcionando el Punto de Emergencia en las 640 Viviendas. Esta posta está al servicio de aquellas personas que deban realizar consultas sobre enfermedades No respiratorias agudas como traumatismos, dolor de cabeza, pérdida de peso, diabetes con síntomas de mal control, dolor de pecho, entre otras”.

Se atenderá por turnos, que se podrán obtener por teléfono al 441833, de lunes a viernes de 9 a 19 hs.

“Cualquier persona que requiera de algún tipo de emergencia que no esté vinculada a afección respiratoria se puede comunicar al 103 y de esa manera se va a activar el servicio de emergencia”, indicó.