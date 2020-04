TITA: “TODOS LOS RECURSOS ESTÁN ENFOCADOS AL SERVICIO DE SALUD Y A ACOMPAÑAR A LOS QUE ESTÁN SIENDO MÁS GOLPEADOS POR ESTA SITUACIÓN”

Al respecto, manifestó que “la pandemia que golpea al mundo nuestro. Nuestro país y unos días antes la provincia tomaron decisiones para priorizar la salud pública y la vida de los vecinos”.

“Esta situación golpea muy fuerte también a la economía argentina que ya en los últimos años venia muy mal. Es un freno que a nadie le hubiese gustado dar pero es lo que había que hacer. La Provincia por supuesto no es ajena a esta situación, arrastra un déficit y una deuda enorme que hay que cumplir y la cuarentena complejiza aún más el panorama”, agregó.

Asimismo, Tita recordó que “algunos de los sectores más golpeados son el turismo, la producción de hidrocarburos y la industria que son tres pilares económicos de nuestra provincia. Además el comercio y otras actividades están fuertemente afectadas y el Estado tiene que estar presente para acompañar en un contexto de caída profunda de la recaudación. Todos los recursos están enfocados al servicio de salud y al acompañamiento de los que están siendo más golpeados por la situación”.

“Desde el día uno el Gobernador dijo y puso en práctica dialogar con los distintos sectores, procurar un plan para recuperar el salario y llevar equidad a algunos sectores que estaban muy maltratados. Eso se llevó adelante y se venía concretando hasta que nos encontramos con una realidad que nadie esperaba y que nos golpeó muy fuerte” dijo el Ministro y subrayó que “el mundo cambió, el país cambió y lo mismo ocurrió con la provincia. En este contexto inesperado tuvimos que tomar algunas medidas que no son simpáticas para algunos como el diferimiento de los aumentos salariales estatales pero no hay otra salida. Tenemos que ser solidarios y salir entre todos. Estamos hablando de conservar la vida. Creo que en su mayoría la gente y la dirigencia política y sindical entiende la situación que estamos viviendo”.

Finalmente, el funcionario recalcó que “se está trabajando muy fuerte desde el área de salud para prepararnos para un escenario que aún no es muy claro cuál va a ser porque es un virus nuevo. Nosotros trabajamos en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación y con las recomendaciones de la OMS y del comité de expertos”.

“Quiero ser muy prudente respecto de la cantidad de casos, esto no ha pasado todavía, la población esta haciendo un esfuerzo muy grande y lo peor que podemos hacer es pensar que ya pasó. Vienen meses de frío, son épocas de muchas enfermedades respiratorias. Vamos a tener que cuidar durante muchos meses a nuestros adultos mayores. Tenemos que seguir con el mismo ritmo, quedarnos en casa, cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Desde salud se está haciendo un permanente control de los casos positivos y de los grupos cercanos a esas personas, en los últimos días se han dado algunas altas y esto es una buena noticia pero no debemos bajar la guardia”, concluyó.