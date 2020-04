Sciurano: “La provincia necesita un Comité de Emergencia Económica integrado por los actores necesarios”

Sciurano sostuvo que “a la brevedad vamos a tener un primer plenario virtual de los 15 legisladores, pensando que hay que incorporar la cuarentena a la vida cotidiana y las instituciones tienen que marcar el puntapié inicial para manejar todo de manera ordinaria teniendo esta situación como parte de la dinámica diaria”.

“Las herramientas económicas anunciadas hasta el momento no tienen impacto en un sector que requiere respuestas. Quizás para un sector muy vulnerable que debe ser asistido si se tomaron medidas, pero a ese sector vulnerable se incorporan otros sectores que hoy no tienen contención y que tiene 40 mil personas en la provincia”.

Sciurano destacó el trabajo del gobierno provincial y dijo que “hace un trabajo maratónico e incansable. Estamos pidiendo que ese gran trabajo se abra a más voces para entender otras realidades”.

La salud y la economía van de la mano

“En nuestra provincia hay una situación particular porque en distintas provincias tomaron decisiones para contener la situación la actividad económica, sostenerla para que cuando pase la profunda crisis de salud volver a estar en un circuito productivo. La salud es prioritaria, pero hay que poner en prioridad también la cuestión económica para no tener un efecto social indeseado e irreparable”.

Sciurano dijo que “el tema salud y el tema económico van de la mano, no es atinado querer separar una cosa de la otra. Es necesario que para afrontar la crisis que la sociedad encuentre caminos de contención porque tener una actitud pasiva del sector económico es contraproducente”.

“Tanto el MPF como nosotros presentamos proyectos, y creo que lo importante es una propuesta encontrar puntos de acuerdo no desde una gacetilla de prensa sino en forma continua y cotidiana. Los legisladores estamos comunicados y en el día de hoy por iniciativa de Mónica Urquiza se están generando las estructuras virtuales para empezar a trabajar en reuniones virtuales. Hay cuestiones formales que tienen que ser tomadas en cuenta y en las próximas horas ya va a funcionar. La decisión y la intención es que haya decisiones concretas”, afirmó Sciurano.

“El proyecto radical propone un fondo de emergencia para el sostenimiento del empleo, hay una situación que no es menor que es la figura de recursos extraordinarios que hoy están a consideración hay provincias como La Pampa o Córdoba que se subsidia la actividad económica con créditos a tasa 0”.

“Hay que generar herramientas de contención económica para sostener los negocios abiertos, profesionales, comercios, de todos los rubros, monotributistas. No perdamos la brújula en creer que hay gente que hoy no necesita contención, el COVID 19 nos pegó en el corazón a todos, nadie se salva, y uno de los peores efectos es que no sabemos cuándo termina”.