Por Miriam Mora: Cuando la infodemia es tan peligrosa como la pandemia.

Es lamentable que en este tiempo de crisis sanitaria por la cual atravesamos todos, tenga que utilizarse una herramienta como ésta, lo mas lamentable es que la información que circula y se replica en las redes sea la que facilitan algunos medios, que no toman recaudos y no terminan de entender la angustia y enojo que esto produce en nuestros vecinos, que al igual que todos, vivimos esta cuarentena con tanto temor, sin experiencia y día a día, mientras el mundo entero observa como se comporta este virus.

Hoy los medios cumplen una función vital, y es su obligación analizar la información, chequear sus fuentes y obtener respuestas de quienes están al frente de las áreas, mientras nosotros, los vecinos de a pie, debemos colaborar evitando manejarnos con comentarios o cadenas de redes que en su gran mayoría no son confiables. Así como nos esforzamos para cumplir responsablemente con el aislamiento social a fin de evitar la propagación del virus, igual responsabilidad debemos aplicar para evitar la circulación de mentiras, fake news e información dudosa, que solo contribuye a generar desconfianza y malestar.

Otra función vital en estos tiempos, sino la más importante, es la que cumple el personal de salud, al que en el resto del mundo, a las 21 horas la gente sale a la puerta o balcón a aplaudir en muestra de apoyo y agradecimiento, mientras que acá son centro de memes, de noticias falsas, de contagios masivos y demás yerbas.

En los últimos días circuló la noticia de un contagio casi masivo en nuestro hospital (H.R.R.G.) a causa de una capacitación que vino a brindarse en nuestra ciudad, información que está muy lejos de ser verdadera, pero que generó gran malestar, y el reclamo de porque la misma no se realizó en forma virtual, etc.

En nuestra provincia contamos con tecnologías en materia de salud, seguridad y educación que son las que se viene utilizando y mejorando a medida que avanzamos en este aislamiento, pero eso no quiere decir que no sea necesaria la intervención de recurso humano, que trabaja con todas las medidas de seguridad y protocolos. Todo el personal que hoy se encuentra al frente, directamente expuesto al contagio, es el que por motivos exclusivamente de trabajo debe trasladarse dentro de nuestra provincia, para realizar por ejemplo; la ampliación de la linea del 107, traslado de profesionales entre ciudades, traslado de insumos, creación de postas sanitarias, etc.

Sabiendo todos que este virus nos puede matar, son ellos los primeros en poner su vida en riesgo, son ellos los que dan la pelea de cara a la pandemia, son ellos los que nos protegen, nos cuidan, nos previenen, nos advierten y nos explican, constantemente, que la higiene, el aislamiento y el quedarse en casa es lo único que hoy nos protege del COVID19, lo hacen con el compromiso y la convicción de estar cumpliendo con su función de servidor público, sabiendo que en esta oportunidad se les puede ir la vida, lo hacen sin discriminación de clases ni sectores.

Podemos criticar o reclamar las medidas que se llevan adelante, tal vez no seria necesario exponer a estos servidores a tanto movimiento, o que se produzcan los nudos de transito que tanto nos agobian, si respetáramos la #40Tena, pero no se puede permitir el maltrato y la mala intención con la única finalidad de defenestrar y hostigar, desinformando y preocupando a la comunidad.

Así como colocan grandes títulos con notas faltando a la verdad, espero la misma actitud, los mismos colores y tamaño de letras pidiendo disculpas por haberse equivocado en sus dichos.

El trabajo arduo que se viene llevando adelante es justamente para evitar los titulares que invaden al mundo con miles de muertos por día. Todavía no veo esa actitud solidaria y comprometida en sus tapas pidiendo que “Nos quedemos en casa”, podría ser hasta una muestra de humanidad de su parte para con nuestra comunidad y acompañamiento a los que hoy tienen la gran responsabilidad de cuidarnos.

A quienes realizan trabajos esenciales, que ponen su vida en riesgo minuto a minuto agradecerles infinitamente, y si por estar al frente de esta batalla contrajeron el virus, por ustedes, por su familia, por todos, deseo una pronta recuperación, porque mientras sigamos en la discusión, si fue un crucero, un vuelo, una frontera, si por patente o por DNI, y se siga saliendo a las calles, sabemos que de los que más vamos a necesitar, en poco tiempo, va a ser de ustedes.