Aerolineas Argentinas, que no hay vuelos, que si hay vuelos.

Esta información que apareció en el día de ayer fue desmentida por fueguinos que se encuentran varado en Buenos Aires y que consultaron a la empresa y hasta ofrecieron pagar la multa por l cambio de pasajes, pero aun así la respuesta fue negativa.

El texto del mensaje enviado desde Aerolíneas a dos pasajeros dice textualmente:” no hay vuelos ni el 18, ni el 26, ni el 26, no se de donde sacó la información pero es completamente errónea por favor deje de mandar mensajes repetidos cuando la respuesta es una sola y no va a cambiar, ni aunque pagara toda la diferencia del mundo no se lo podría tomar porque no hay vuelos, siga hablando solo señor, doy el caso por cerrado y bloqueo, adiós”.

Esto ultimo fue tomado como lo que es, una falta de respeto a los usuarios a quienes bloquean como se puede leer en el mensaje, luego de una consulta para adquirir un pasaje.

hace instantes la empresa habilito su pagina y en la misma anuncia 3 vuelos el día 18 el vuelo 3391, el 22, vuelo 3391 y el día 25 3391, todos de Aeroparque a Ushuaia

Los nombres y correos de los usuarios fueron borrados por cuestiones de privacidad.