Mas de 700 fueguinos varados en Buenos Aires y otras provincias enviaron nota al Presidente Alberto Fernandez.

Según el testimonio de Verónica, son mas 700 los fueguinos y fueguinas que se encuentran varados en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el resto del país que no pueden regresar a la provincia y la gran mayoría no salio del país. Ante la reducción de vuelos primero y el cierre de los aeropuertos después, decidieron enviar una nota al Presidente de la Nación, Alberto Fernandez para obtener alguna respuesta a su reclamo. Segun explico, no hay previstos mas vuelos a Tierra del Fuego y la lista de quienes viajan la hacen, segun su criterio, los coordinadores de Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.

Cabe señalar en este marco que en el día de ayer llegaron a la provincia unas 120 personas, en un Hércules C130 de la Fuerza Aérea y debía salir igual cantidad de pasajeros con destino a El Paloma, pero no fue así, ya que los aviones se fueron vacíos, tanto el Hércules como el Fokker F28, esas 120 personas fueron trasladadas a Rio Grane nuevamente en colectivos y hoy por la mañana mostraron un gran malestar aun cuando claramente estaban violando la cuarentena, el decreto presidencial 468 y toda la legislación vigente en medio de una pandemia.

Sr. Presidente de la Nación Argentina

Dr. Alberto Fernández

Agradecemos los vuelos que en el día de ayer 1 de Abril pudieron regresar

a más de 100 fueguinos en vuelos que el Ministerio de Defensa dispuso

para reunificar familias de nuestra Provincia y cumplir así con la

cuarentena obligatoria.

Sin embargo, los esfuerzos hechos son insuficientes, porque aún

quedamos fuera de nuestros hogares más de 500 fueguinos que solo

queremos volver a cumplir con las medidas de prevención sanitaria con

nuestros hijos y padres.

Todos quisimos volver a nuestras casas por nuestros medios, pero 3

factores hicieron que sea imposible:

1) Aerolíneas Argentinas redujo de 10 a 1 vuelo diario, y luego se

cerró el aeropuerto de Ushuaia por fallas locales en la prevención;

2) Luego, los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas a Rio

Grande fueron cancelados por el Gobernador Melella bloqueando

así toda posibilidad de llegada a única provincia argentina

aerodependiente del país;

3) No podemos volver por tierra: la frontera terrestre internacional

se cerró el 16 de Marzo.

Así es como estudiantes que estaban comenzando sus estudios

universitarios, pacientes derivados para hacer tratamientos u operaciones

que no se realizan en nuestra provincia o personas que estaban visitando

familia y haciendo legítimo turismo dentro y fuera de nuestro país no

pudimos regresar a nuestros hogares. Algunos de nosotros fuimos

repatriados en los vuelos que usted dispuso con tal propósito por lo que

resulta aún más incomprensible la falta de solidaridad del gobernador

Melella de imposibilitar la llegada a nuestros hogares y así separar familias

en este momento al que ya no se le puede sumar una angustia más.

Nosotros no queremos incumplir ninguna orden. Las personas que deben

hacer cuarentena la están realizando. Solo pedimos poder hacer el

aislamiento obligatorio en nuestras casas junto a nuestras familias.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales, le

solicitamos habilite excepcionalmente nuevos vuelos a través del

Ministerio de Defensa o se programen vuelos especiales de Aerolíneas

Argentinas, siguiendo el mismo protocolo que cumplen los vuelos de

repatriación internacionales.

Ayer se demostró que en Aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia se

encuentra operativo.

Solo queremos cumplir la cuarentena obligatoria con nuestras familias.

Reunificar hijos con sus padres. Lamentamos tener que dirigirnos a su

figura, pero no contamos con respuestas desde Tierra del Fuego.

Desde ya muchas gracias, quedamos a la espera de una

respuesta. Atentamente ciudadanos y ciudadanas de Tierra

del Fuego.