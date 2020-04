Los números detrás de la pandemia, las falsas noticias y la estrategia del miedo.

En 2019 el país estaba endeudado en 307 mil millones de dólares, había que pagar una primera cuota del endeudamiento dejado por Mauricio Macri en febrero, no se hizo, tampoco se hará el correspondiente a abril, en ese tiempo el Banco Central de la República Argentina emitió billetes por más de 660.000 millones de pesos.

De ese monto 120.000 iban a ser un socorro a las provincias, que en el caso de la nuestra aún no sabemos cuál es el monto pero suponiendo que la distribución fuera equitativa a cada provincia le tocarían unos $5.217.391.304,347826, de ese monto debe distribuirse a monotributistas, empresas, comercios, solventar la ayuda alimentaria 24 mil bolsones, insumos para la salud, mascarillas, respiradores, test y el IFE, ingreso familiar de emergencia que alcanza en Tierra del Fuego a 20.720 personas es decir $ 277.200.000, además de los créditos extra bancarios que otorgara el Ministerio de Desarrollo social a un promedio de 160.000 pesos para pagar salarios o completar las grillas de quienes no puedan cubrirlo por falta de ingresos desde hace 30 días porque está todo cerrado.

Solo en Ushuaia se inscribieron 1.100 pequeñas y medianas empresas para recibir esta ayuda, o sea otros $ 176.000.000 millones más.

Por último el endeudamiento dejado por la gestión anterior fueguina de 358 millones de dólares que también se deben afrontar en forma trimestral y en 33 cuotas con un dólar a 67,43 pesos y teniendo en cuenta que la cuota de es 9 millones entre capital e intereses, traducido a pesos el número es de 606.870.000 de pesos, pueden ir sumando si quieren y de paso agregar, grilla salarial, jubilaciones, y todo el gasto que genera un aislamiento que ya lleva 30 días de un párate total que ha puesto a miles de trabajadores al borde del desastre, empresas que cierran, negocios que despiden gente, reducción de salarios, juicios y los más perjudicados, los denominados trabajadores informales o en negro que no tienen posibilidad de obtener un peso ni para comer. El dato 40% menos de recaudación propia, que antes rondaba los 900 millones de pesos.

Tierra del Fuego está en una situación muy compleja, y salir de esto, va a costar mucho, vienen tiempos muy duros y todos y cada uno debemos estar preparados para esto, desde cada lugar actuar con la mayor responsabilidad, pero junto con las vidas que ya se ha cobrado, esta pandemia se va a llevar todo un sistema económico, todo un mercado que cambiará para siempre, un sistema de comercio y nivel de desempleo sin precedentes que en países como Estados Unidos ya dejó a 22 millones de personas sin trabajo.

Volviendo al gobierno nacional y similar o peor, la recaudación nacional cayó este mes un 28%, 120 mil millones menos que en igual fecha del año pasado.

Esto se replica automáticamente en la coparticipación federal, Adelantos del tesoro Nacional o ATN, y otros impuestos coparticipables, que se verán claramente reducidos.

Aquí está la respuesta a la emisión de moneda que tanto se cuestiona, si bien generará inflación y aumentará en riesgo país que ya toco los 4000 puntos, es la única manera de que haya circulante cuando nada funciona.

Es cierto que a este paso vamos a entrar en default, por mucho que algunos lo nieguen eso significa más riesgo país, menos prestamos del exterior, cero ayuda de entidades de crédito internacionales.

Hoy precisamente el presidente acordó con todos los gobernadores el no pago de 500 millones de dólares, y pide una quita de deuda de 90.000 millones de dólares, eso nos pone al borde del default, los tenedores de bonos seguramente no aceptaran la propuesta y por eso es que el riesgo país aumenta, eso se debe a que no somos un país con garantías para futuras inversiones, somos un país donde el riesgo de no pagar está latente, en riesgo de default, en riesgo de no garantizar la llegada de capitales.

Por todo esto, la información debe ser clara y lo más objetiva posible, poniendo por encima de intereses personales, la tragedia que estamos viviendo desde todo punto de vista.

Aquí aparece el factor humano, las relaciones humanas y quienes en medio del desastre tratan de llevar un poco más de agua para su molino, los demagogos, los estafadores, los aprovechadores, esos que remarcaron todos los precios, esos que estafaron gente robándoles el ingreso de 10 mil pesos, esos que intentaron vender carne podrida, los que se llevaron todo sin pensar en lo que venían detrás, esos argentinos que se olvidaron de los que menos tienen, los que dijeron públicamente que no debían hacer el esfuerzo porque ellos hacen leyes, todos esos conviven y viven a costilla de muchos de nosotros, pero quizá en medio de esta pandemia, esas cosas también cambien y ya no volvamos a ser los mismos nunca más quizá ya no dejemos pasar esos detalles por alto.

La situación es compleja desde todo punto de vista y muy pocos toman conciencia de ello, ese es un defecto tan nuestro que hasta causa miedo, el desinterés, el descuido o la irresponsabilidad de decir cualquier cosa, no tener datos precisos, generar descontento, o malestar social por dos mangos extras. Argentina no se puede permitir eso, no podemos inventar nada, ya está todo inventado y como decía mi padre “con los años no veo bien de cerca pero a los jodidos los veo venir de lejos”, sé que a muchos no les gusta aceptar la realidad pero como dijo alguien esa es la única verdad. Estamos mal y quizá estemos peor, pero solo depende de nosotros, de nuestro lugar como ciudadanos y no como individuos, compatriotas, superar esto llevará tiempo, pero nada es gratis en esta vida y no envidio para nada el lugar de aquellos que con responsabilidad, sentido común y tolerancia llevan adelante un espacio de liderazgo, municipal, provincial o nacional, es momento de tomar decisiones y esas decisiones tendrán consecuencias, hay que hacerse cargo de esas consecuencias.

Armando Cabral