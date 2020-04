Llueven las quejas para salir de la crisis

Por supuesto que los empresarios, más pragmáticos, van a lo inmediato y las expectativas se centraron en la reapertura -parcial- de los bancos hoy con un complejo sistema de turno y horarios por documento, que se condice con las urgencias que afrontan hoy la empresas. “Chile destinó ya u$s24.000 millones a 48 meses, al 1% anual para las empresas, y acá no hay plata ni para las pymes. No hay reciprocidad. Matías Kulfas promete, pero la plata no aparece, y ni siquiera los “repro” están implementados…”, se quejaba mientras un industrial bonaerense en un chat con otros dirigentes de su entidad fabril.