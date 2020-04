Laly Mora: “Están esperando que el Gobierno Provincial falle en algo, en vez de construir o aportar en algo”

La Edil hizo referencia a la publicación de noticias falsas que se viralizan en las redes sociales y que son replicadas por sectores políticos, lo que “es preocupante porque llevan sólo preocupación a la sociedad”, advirtió.

En este setido, consideró que “hay que llevarle tranquilidad a la gente, el Estado Provincial está tratando de estar presente en todos los hogares para llevarle soluciones a las familias que la están pasando mal”.

En diálogo con una Fm local, Mora llamó a la reflexión a los sectores políticos para que “brindemos soluciones” no “hacer el agite diciendo que ‘está mal esto, está mal lo otro'”, aseguró que “estos días vi publicaciones de algunos concejales criticando, más precisamente al Doctor Abregú, que es médico, y critica constantemente al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Salud, el no se da cuenta que no está criticando a la gestión de Gustavo Melella o al área de Salud de la Provincia, lo está criticando a Ginés Gonzalez García, el Ministro de Salud de la Nación, porque es él quien le dice al Gobierno de la Provincia, cómo tienen que hacer las cosas y manejarse, y es Ginés quien felicita al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Salud provincial por cómo están llevando adelante las acciones para combatir esta pandemia”.

En este sentido agregó que “criticar a la gestión de Gustavo Melella con respecto a la pandemia, es criticar también a todo el personal que está al frente de esto, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, los choferes, al personal de limpieza, ellos están combatiendo en la línea de fuego contra esta pandemia y poniendo su vida en riesgo, por eso hay que ser un poco más solidarios, sobretodo siendo un médico, como lo es el Concejal Abregú”.

Hay sectores que “están esperando que el Gobierno Provincial falle en algo, en vez de construir o aportar en algo. Todos lo que hemos sido electos tenemos la obligación de acompañar, porque quien está a cargo es la Provincia, son los que están a cargo de llevar adelante las gestiones para combatir el Covid-19 es Gustavo Melella, que es el Gobernador”.