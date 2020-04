La Federación de Camioneros desmiente bajas de salarios y suspensiones a los trabajadores

Por lo dicho comunicamos públicamente que la Federación de Camioneros no ha firmado acuerdos ni se encuentra negociando con ninguna de las cámaras empresarias de nuestra actividad la baja de salarios, ni el no pago de viáticos o comida, como así tampoco a acordado suspensiones de personal. Por tal razón nuestra entidad comunicó a todos sus Sindicatos de Camioneros adheridos, no suscribir acuerdos de este tipo, sobre suspensiones y/o los referidos items.

Los trabajadores Camioneros somos quienes, en este momento tan especial que vivimos los argentinos (y el mundo) como consecuencia de esta pandemia que nos azota, garantizamos el abastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país, la recolección de residuos en nuestras ciudades, recolección de residuos patogénicos del sistema sanitario, entre tantas otras actividades vitales.

Todo ello lo hacemos arriesgando nuestra salud y nuestras vidas, con riesgo incluso para nuestras familias, con todo compromiso, amor y sacrificio esta tarea tan esencial para nuestra patria. Es por ello que, como hemos hecho durante toda nuestra historia y hoy más que nunca, protegeremos los derechos de los trabajadores que representamos, redoblando nuestros esfuerzos para contribuir aún más con toda la comunidad.

PABLO MOYANO

Secretario General Adjunto de Camioneros

PEDRO MARIANI

Secretario gremial