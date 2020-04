LA COOPERATIVA ELÉCTRICA IMPLEMENTA SISTEMA DE COBRO DE FORMA TELEFÓNICA

Los vecinos interesados en pagar telefónicamente podrán hacerlo llamando a los siguientes números de teléfono: 2964602036 / 2964404256 / 2964695135 de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs.

El integrante de la Comisión de la Cooperativa, Segundo Santana, se refirió a esta modalidad de pagos habilitada al señalar que “estuvimos trabajando con el equipo de contadores, el área de Facturación y la gente de Sistemas, e implementamos un sistema para el cobro telefónico de las facturas, ya que no tenemos habilitada la posibilidad de cobrar en nuestra boca de cobro central y ni en nuestras tres bocas de cobro alternativas”.

“Si bien ya hemos tomado todas las medidas sanitarias para la habilitación de los cajeros presenciales, no estamos todavía entre las excepciones a la norma, que estableció el gobierno central, para la atención al público. Hasta que esto no cambie, le pedimos a la gente que no se acerque, por la seguridad de todos” informó Santana.

A partir del lunes la Cooperativa Eléctrica estará atendiendo con tres líneas telefónicas habilitadas, desde una central telefónica de 9.00 a 14.00 hs. Se trata de un modelo de trabajo de home office, para que los trabajadores puedan hacerlo desde el hogar.

Por último, Santana señaló que “actualmente entre 10 mil y 12 vecinos vecinos pagan todos los meses en efectivo o con su tarjeta de débito en las bocas de cobro. Por 180 días está garantizado el servicio sin cortes, pero por supuesto le pedimos a la gente que si puede pagar, lo pague. Porque no es que durante 180 no se cobra la energía, se factura como todos los meses, porque los costos de funcionamiento para la generación de la energía siguen siendo los mismos para mantener la turbina en funcionamiento.