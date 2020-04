“Es un gran gesto solidario”: Lassalle agradeció a entidades deportivas que cedieron subsidios por el coronavirus

“Las relaciones que he forjado a lo largo de los años en el deporte se ven reflejadas en la mutua confianza, y por eso cuando “Laly” Mora presentó la idea lo primero que pensé fue en comunicarme con las instituciones del deporte motor que gozan del subsidio para realizar eventos deportivos como ‘La Vuelta a la Tierra del Fuego’ y el ‘Gran Premio de la Hermandad”, repasó el concejal Lassalle.

En ese sentido, recordó que se tratan de “dos eventos que trascienden fronteras deportivas, siendo de índole social cultural y económica con todo lo que generan a su alrededor en el antes durante y después”.

“Hoy en esta difícil situación, donde los recursos deben ser redireccionados y debemos pensar en el trabajo en conjunto, las instituciones deportivas, a través de ‘Lalo’ Melongo y Mónica Cobián, no dudaron un instante en decir que sí y poner a disposición el monto del valor de 10 mil litros de combustible que por ordenanza les corresponde”, remarcó.

Lassalle explicó que “ese acto solidario se transformó en un pedido formal al presidente del Concejo Deliberante por parte del bloque Forja-Todos y celebro la decisión del intendente Perez en acompañar la medida sumando también a los organizadores del raid náutico”.

“Insisto y agradecemos el gran gesto solidario del deporte motor en su conjunto”, elogió el edil.

Y remarcó: “Hoy me toca ser presidente de las comisiones de deporte cultura y educación, por lo que estoy trabajando fuertemente en proyectos donde el rol de la cultura y de los artistas tenga preponderancia y sean mirados y tenidos en cuenta desde muchos factores”.

“Allí hay muchos trabajadores que desde el silencio enseñan y proyectan a nuestros pibes y pibas invitándolos a crecer junto a la vida sana del deporte y al maravilloso mundo del arte. No tengo dudas que cuanto más deporte y cultura tengamos en nuestra ciudad más sentido de pertenencia vamos a sentir por nuestra ciudad”, finalizó.