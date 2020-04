ELABORADAS POR 300 VOLUNTARIOS LA MUNICIPALIDAD YA DISTRIBUYÓ MÁS DE 5 MIL MASCARILLAS FACIALES

La funcionaria señaló que “en una primera instancia se acercaron más de 150 vecinos y hoy tenemos cerca de 300 voluntarios”, tras lo cual apuntó que “sabemos que vivimos en una ciudad solidaria y que los vecinos siempre están al pie del cañón, pero no dejamos de sorprendernos por estas cosas que la verdad gratifican en estos momentos tan duros para todos”.

En esa línea, apuntó que “el intendente nos pidió que largáramos la campaña convencido de que la gente se iba a sumar y así fue, al instante comenzaron a llegar mensajes de la gente sumándose, y lo siguen haciendo”.

Henriques Sánches remarcó que “estamos muy organizados y se conformó un circuito de producción muy aceitado” ya que “tenemos vecinos y vecinas que manejan muy bien la máquina de coser, otros colaboran con los cortes, están los que donan material, y desde el Municipio realizamos la distribución”.

Además, destacó que “todo el material es desinfectado en cada etapa de elaboración y las mascarillas se entregan embolsadas y listas para usar”.

Detalló que los tapabocas “tienen un bolsillo que permite cambiar la servilleta que hace las veces de filtro, y no son descartables ya que se pueden lavar con agua y jabón, o con la proporción justa de alcohol y agua, y están listos para volver a usar, además de ser prácticos y seguros”.

“Tenemos una demanda importante y a veces no damos abasto, pero se está trabajando a full. Hay una producción y una demanda importante, ya llevamos elaborados más de 5 mil tapabocas y además seguimos sumando voluntarios. Empezamos entregando a aquellas personas que están trabajando frente a esta emergencia y que sí o sí tienen que salir a cuidar a los vecinos, porque son los más expuestos y son a los primeros a los que tenemos que proteger”, resaltó la titular de Hábitat municipal en diálogo con FM Master’s.

Por otra parte, observó que “los voluntarios están muy contentos porque sienten que le están dando una mano a gente que lo necesita, y eso hace que valga la pena la iniciativa; hay mucha gente que está pasando el aislamiento sola en su casa, y esta posibilidad de colaborar con la comunidad le permite sentirse útil y contenida”.

También mencionó que “la gente nos da su apoyo por lo que estamos haciendo desde el Municipio, no solo con esto de las mascarillas si no con todas las acciones que llevamos adelante en el marco de la emergencia”.

Por último, Henriques Sánches indicó que quienes quieran sumarse a la campaña “pueden inscribirse en las redes de la Municipalidad o de los funcionarios, y desde ahí organizamos la actividad”.