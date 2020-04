EL MUNICIPIO DE USHUAIA HARÁ TESTEOS RÁPIDOS PARA DETECTAR ANTICUERPOS CONTRA EL COVID-19

Los resultados de los análisis, que se realizarán con consentimiento previo, se conocerán en apenas 10 minutos. El objetivo de este trabajo “será ayudar a complementar la información y, por tanto, conocer con mayor precisión la situación epidemiológica” en la ciudad, precisó la doctora Adriana Basombrío, titular del área de Epidemiología municipal.

Basombrío explicó que la técnica para diagnosticar el COVID-19 que se viene utilizando desde el comienzo de la pandemia es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que detecta partículas virales en una muestra de hisopado nasofaríngeo del paciente. Esta prueba es la que se utiliza para muchas otras enfermedades infecciosas y, cuando es positiva, significa que el virus se encuentra en esa muestra y la persona está infectada.

“Las PCR, muy valiosas, nos muestran una parte de lo que está ocurriendo en cuanto a la infección por COVID19 en la ciudad, ya que en su mayoría se realizan en personas con síntomas o para otorgar el alta en aquellas personas que padecieron la infección”, amplió.

En función de ello, y con el fin de complementar estas pruebas, Basombrío informó que “desarrollaremos en Ushuaia un estudio con las llamadas pruebas rápidas, ya que el resultado de las mismas se logra en 10 minutos”. Las mismas permiten “medir dos tipos de anticuerpos elaborados por el ser humano al tener contacto con el virus: IgG e el IgM, marcando periodos probables de la enfermedad”.

“Estas pruebas no tienen un fin diagnóstico, sino que se orientan a captar personas que efectivamente han tenido contacto con el COVID19 y no han presentado síntomas o los mismos han sido muy leves”, expuso.

En esa línea, la titular de Epidemiología municipal apuntó que “de hecho, según varios estudios de investigación que se han desarrollado hasta el momento en el mundo es probable que existan muchos casos más de infección que los casos notificados como confirmados o sospechosos” por lo que “el test rápido puede ayudar a complementar la información y, por tanto, conocer con mayor precisión la situación epidemiológica”. Y agregó que “la sensibilidad de la prueba es del 80% y la especificidad llega, con los días, al 100%, tomada en las condiciones y tiempos adecuados”.

En cuanto a la metodología detalló que “se tomará sangre venosa con la persona en ayunas de 8 horas, y su procesamiento lleva sólo 10 minutos”, mientras que “el testeo se realizará en dos grupos”.

El primero de los grupos estará conformado por agentes municipales que se han mantenido expuestos durante la cuarentena como trabajadores de Salud, Defensa Civil, trabajadores comunitarios territoriales, recolectores de residuos, personal de transporte público, entre otros.

El segundo grupo de testeo estará conformado por personas que hayan tenido diagnóstico confirmado de COVID 19, con el fin de evaluar si han quedado inmunizados o no.

Basombrío especificó que “se está diseñando un cronograma para la extracción a partir de los listados de los grupos de personas mencionadas” y por último remarcó que “es importante mencionar la importancia de la continua investigación y conocimiento de este nuevo coronavirus, con lo cual hay un continuo dinamismo que nos obliga a estar permanentemente actualizados para ir tomando decisiones”.