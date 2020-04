EL INTENDENTE PIDIÓ A LOS VECINOS RESPETAR LA CUARENTENA Y ADVIRTIÓ SOBRE CONTROLES MÁS SEVEROS

El intendente Martín Perez publicó en sus redes sociales una carta dirigida a los vecinos y vecinas de la ciudad, donde detalló la situación económica y sanitaria posible si no se respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, adelantó que se incrementarán los controles de tránsito, y que incluso las multas serán más severas.

El Jefe Comunal expresó “mucha preocupación”, por lo ocurrido la noche del pasado jueves, donde una gran cantidad de vecinos no respetaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Gobierno Nacional y Provincial.

Advirtió que, “si no corregimos rápidamente este comportamiento, vamos a una situación de emergencia sanitaria que, además, tendrá aún peores repercusiones en la economía de Río Grande”.

Perez manifestó que la repetición de sucesos como éste puede derivar “en que nuestros seres más queridos puedan ser afectados por el virus”, y llamó a la ciudadanía de Río Grande a “evitar la transmisión comunitaria del virus para evitar tragedias y las imágenes de desesperación que vemos en otras partes del planeta”.

Por último, informó que, de forma coordinada con el Gobierno de la Provincia, “tomé la decisión de incrementar los controles de tránsito que nuestros inspectores ya venían realizando”, y agregó que “esto incluye multas severas e incautaciones de vehículos a personas que circulen sin autorización”.

A continuación, la carta completa del intendente Martín Perez dirigida a las y los riograndenses:

Queridos vecinos y vecinas

En estas últimas horas lamentablemente hemos visto como muchos vecinos de nuestra ciudad han dejado de respetar la cuarentena y el aislamiento.

Esto lo digo con mucho pesar. Porque nuestra ciudad había probado ser un ejemplo durante la cuarentena obligatoria.

Pero también lo digo con mucha preocupación.

Porque si no corregimos rápidamente este comportamiento, vamos a una situación de emergencia sanitaria que, además, tendrá aún peores repercusiones en la economía de Río Grande.

Y esto es grave. Significa que muchos de nosotros, de ustedes, de sus seres más queridos pueden ser afectados por el virus. Significa que la transmisión comunitaria, la peor etapa del virus, puede comenzar en nuestra ciudad.

Hoy Río grande cuenta con 35 camas de terapia intensiva. Sólo 35 camas. Y por más esfuerzo que hagan nuestros médicos, si el virus se propaga, las consecuencias serán graves.

Por eso tomé la decisión de incrementar los controles de tránsito que nuestros inspectores ya venían realizando.

Les di la instrucción de que actúen con rapidez si la policía federal o provincial lo reclaman.

Esto incluye multas severas e incautaciones de vehículos a personas que circulen sin autorización.

Evitemos la transmisión comunitaria del virus. Evitemos tragedias y las imágenes de desesperación que vemos en otras partes del planeta.

Estamos a tiempo. Nos quedamos en casa. No salimos.

Muchas gracias