COVID-19: EL IPVyH TOMA MEDIDAS PARA FLEXIBILIZAR LOS PAGOS DE LAS CUOTAS DE LOS ADJUDICATARIOS

Las medidas en cuestión apuntan a aquellos grupos familiares que se vean afectados en su situación económica debido al contexto y que no perciban ingresos o los mismos sean inferiores a 45 mil pesos.

En relación a esto, Hernández señaló que “esta flexibilización que está haciendo el Instituto acompañando a los distintos decretos del Gobernador se realiza a través de la implementación de tres medidas”. “Primero -continuó-, se suspende el cobro de la cuota de la vivienda a todos aquellos que no perciban ingreso alguno en el grupo familiar. Un segundo punto tiene que ver con aquél grupo familiar que no supere 45 mil pesos de ingreso y una tercera opción, que fue la que más preocupaba a la gente, aquellos adjudicatarios que venían percibiendo el beneficio de la cuota reducida. En todos estos casos no se suspende el cobro la cuota”.

“Además, en todos los casos no se le aplicará punitorios a la cuota en mora de los meses de esta cuarentena si fueran abonadas fuera de su vencimiento”, agregó la funcionaria.

Finalmente, informó que “para tal situación, abrimos los canales de comunicación, principalmente el correo institucional (en Ushuaia: m_olea@ipvtdf.gov.ar; v_saccone@ipvtdf.gov.ar; en Río Grande: s_estigarribia@ipvtdf.gov.ar; s_aballay@ipv.gov.ar).

“También habilitamos un número de teléfono por Whatsapp (2901-540776), los teléfonos fijos Ushuaia: 2901-423079 internos 1403-1408-1406 y Río Grande: 2964-429010-427590-433700 interno 1425.

“La gente del instituto está haciendo guardias mínimas, por eso hemos puesto un horario de 10 a 13 para comunicarse y evacuar consultas”.