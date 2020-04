CHAPPERÓN: “SOLO PUEDE CIRCULAR UNA PERSONA EN CADA VEHÍCULO PARTICULAR

En este sentido, la funcionaria detalló que “solo puede circular una persona en cada vehículo particular” y aclaró que en el caso de taxis y remises “el conductor deberá llevar mascarilla y está permitido un solo pasajero”.

“Vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de estas disposiciones, porque no podemos relajarnos en estos momentos y debemos cumplir con el aislamiento social. Es entendible el cansancio y el hastío por la cuarentena pero es la única medida que tenemos para combatir la propagación del virus”, subrayó.

Asimismo, la funcionaria reiteró que “las personas deben permanecer en sus hogares. Debemos mirar lo que ocurrió en los lugares donde no se tomaron las medidas y no se respetó el aislamiento preventivo. No podemos permitir que lo mismo ocurra acá”.

Finalmente, Chapperón recalcó que “seremos muy estrictos en los controles y volvemos a solicitar a la gente que no salga de sus hogares si no es estrictamente necesario y que cuidemos a nuestras familias y a nuestros seres queridos. La cuarentena va a continuar y seguramente se establecerán normas aún más restrictivas para los grupos de riesgo como los adultos mayores. Estableceremos todos los protocolos y operativos para acompañarlos, cuidarlos y que tengan todo lo que necesitan”.