CHAPPERÓN: “EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA ESTA CONFORMADO EXCLUSIVAMENTE POR PROFESIONALES DE LA SALUD, NO ESTÁN LOS INTENDENTES NI EL GOBERNADOR”.

La Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, dio precisiones acerca de como se viene trabajando en conjunto al comité de emergencia y los distintos actores de Gobierno Provincial. A su vez se refirió a la conformación del mismo, dado que varios actores políticos habían manifestado su interés por ser incluidos.

En ese sentido la ministra informó que “el comité de emergencia está formado exclusivamente por profesionales de la salud, porque lo que se define son cosas de nivel sanitario, donde obviamente, el que no es profesional de la salud no tiene lugar para opinar”.

Asimismo detalló que “obviamente se reciben otras situaciones, por ejemplo, ahora en los próximos días el comité de emergencia ha hecho una guía de recomendaciones para los protocolos que tienen que hacer las empresas, ya sean industrias o comercios, en relación a una posible salida ordenada de esta pandemia. Esos protocolos se van a analizar desde el punto de vista sanitario, en ningún momento se hace otro análisis”.

Continuando con lo anterior, la funcionaria afirmó que “el comité de emergencia no maneja fondos, es exclusivamente un comité científico”, y continuó “el Gobierno de la Provincia trata de adaptarse desde la idea de colaborar desde el mejor lugar para con la población”.

Chapperón afirmó que “no es posible solicitarle fondos al comité ya que se trata de un equipo de especialistas que se ocupan de definir la política sanitaria para contener la pandemia”.

Por otro lado, la funcionaria se refirió a los test de detección temprana que el Gobierno Provincial está intentando conseguir desde un laboratorio privado mientras se encuentra a la espera de los que lleguen desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En ese sentido aseguró que “Nación compró 600 mil test, pero los va a recibir los primeros días de mayo” y continuó “desde el Gobierno se está detrás de una empresa específica, un laboratorio nacional. También hemos pedido de hacer una compra de al menos dos mil test pero hay que ver que es lo que venden, por lo general le venden solo al estado Nacional. Eso estaría hasta los primeros días de mayo”.