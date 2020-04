Calisaya: “se negaron a dejarnos la información que llevaron, y toda esa información estaba desorganizada y no procesada”

Aunque resaltó que “lamentablemente creo que no se aprovechó bien esta reunión, hubiera sido mejor que mandaran toda esa documentación previamente para que podamos estudiarla de antemano junto a la convocatoria; parecía más información secreta que pública; incluso requerí que me compartan un power point que llevaron y el Concejal Raúl Vonder Thusen se negó, y me parecía que era información que necesitábamos para saber efectivamente el estado de situación”, es decir que “se negaron a dejarnos la información que llevaron, y toda esa información estaba desorganizada y no procesada” manifestó Calisaya.

En este sentido remarcó que “seguimos sin tener la información clara de qué es lo que le resta por transferir a la Provincia en concepto de coparticipación a la ciudad de Río Grande”, por este motivo -agregó- “vamos a pedir al Presidente de la Comisión que requiera un informe sucinto, claro y entendible, sobre el estado de situación económica financiera al Contador General del Municipio pero que tenga certificación de la auditoría interna”.

Además, Calisaya confió que “el Secretario de Finanzas del Municipio me ratificó en la Comisión, que el Gobierno de la Provincia le está enviando regularmente todas las semanas los recursos, los días martes y viernes, tal como se comprometió”, entendiendo que “la discrepancia quizá viene en la cuestión de los montos, por eso me parece que deberían sentarse los funcionarios del Ministerio de Economía de la Provincia como de la Secretaría de Finanzas municipal para poder llevar claridad y conciliar las cuentas”.

El Concejal de Forja Todos recordó que “el Gobierno de la Provincia ha transferido a los Municipios, en particular a Río Grande desde el 17 de diciembre a la fecha, más de 1300 millones de pesos con un promedio mensual de 346 millones de pesos, y solo en esta última quincena de abril le ha transferido 220 millones de pesos al Municipio de Río Grande, entonces, es mentira que se está afectando la autonomía municipal”.

Sigue sin publicarse el Boletín Oficial desde el 31 de enero

Por otra parte, el Parlamentario local insistió en que “todavía no está publicado el Boletín Oficial, el último fue el 31 de enero; necesitamos conocer los actos del Gobierno local y la ejecución presupuestaria, pero atendiendo a la responsabilidad que tenemos nosotros como concejales, de controlar la administración y la gestión de los recursos públicos en el ámbito de la ciudad”.

En este sentido explicó que “no nos respondieron el Pedido de Informe que hicimos, por ende nos sabemos cuál es el destino de las reasignaciones de partidas en relación a las ordenanzas de emergencia, cuál es la asistencia social que están haciendo a comerciantes, sectores privados, trabajadores independiente, taxistas, remises; no sabemos nada de eso porque no lo están publicando ni informando” reclamó el Concejal.