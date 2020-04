AREF prórroga pagos de IB , impuesto a los sellos y plazos procesales administrativos.

Por resolución General de AREF: 303/20:

1) PRORROGAR hasta el 30/6/2020 el plazo para la presentación y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes del régimen local y simplificado, en los supuestos de vencimientos originales que operaron entre el 16 de Marzo y 31 de Marzo de 2020.

2) POSPONER por 90 ds. La obligación de pago de periodos 3 y 4 del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes locales con ingresos anuales durante 2019 que no superen los $3.000.000 ($250.000 mensuales).

3) Modificar el plazo para la presentación y pago del periodo 3 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los restantes contribuyentes del régimen local, no incluidos en el art. Anterior, de acuerdo a la terminación de su N° de inscripción:

– 0 y 1: 20/4.

– 2 y 3: 21/4.

– 4 y 5: 22/4.

– 6 y 7: 23/4.

– 8 y 9 y A: 24/4.

4) PRORROGAR hasta el 30/4/2020 el plazo para presentación de instrumentos y pago del impuesto de Sellos correspondiente, en los supuestos de vencimientos originales que operaron entre el 16 de Marzo y 12 de Abril de 2020.

5) DISPONER suspensión de Plazos procesales administrativos hasta 12/4/2020.

6) DISPONER que cualquier incumplimiento de obligaciones fiscales ocurridas en el mes de marzo y/o atribuida a este periodo no será considerada a los fines del beneficio de CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR.