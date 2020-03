ÚLTIMA TECNOLOGÍA LLEGARON LOS ESCÁNERES PARA MEDIR TEMPERATURA QUE COMPRÓ LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Mierc 18/03/2020.- Durante esta tarde arribaron a la ciudad de Ushuaia los dos escáneres de última tecnología que miden la temperatura de las personas de forma instantánea y ágil por medio del Sistema de Detección por temperatura de posibles infectados, aplicable a CORONAVIRUS (COVID-19). A diferencia de los otros sistemas, estos escáneres miden de forma precisa la temperatura en tiempo real y hasta 30 personas a la vez, lo cual no genera ningún tipo de demora en la realización del mismo.

La Municipalidad de Ushuaia compró el equipamiento a partir de la presentación del Programa de Prevención y reducción de riesgos realizada el viernes de la semana pasada del Intendente Walter Vuoto. Se trata de la misma tecnología que actualmente se está utilizando en las principales ciudades de Europa y en la Argentina se encuentra uno similar en el Aeropuerto de Ezeiza.

También llegó a la provincia el técnico capacitador, quien brindó las herramientas de capacitación a todo el personal médico de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, al personal médico de Sanidad de Frontera, Defensa Civil, y de Informática de la Municipalidad para el buen manejo del equipo.

Ivan Voliakovsky, el técnico responsable de la capacitación explicó que se trata de un “Sistema de detección temprana de los síntomas del virus. Es un sistema muy moderno que permite un flujo de gente grande, y tiene como prioridad la protección del operador, quien está midiendo la temperatura. Suele pasar que se usa un temperamento láser para la temperatura directamente a la persona. Esto no solo es más lento, sino que pone en riesgo al operador. Pero con este sistema, el operador se ubica a una buena distancia segura de hasta 5 metros garantizando la salud del operador que está censando. Al medir la temperatura de la persona en movimiento, permitiendo aislarla de forma rápida”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci señaló que “los escáneres van a estar en función de las necesidades de Sanidad y Fronteras, con quienes estamos firmando un convenio de colaboración con el Municipio. Uno de los objetivos principales es medir la fiebre a las personas que ingresan a la isla. Cabe destacar que la fiebre es el síntoma más importante del coronavirus”.

Los scanners fueron comprados por el Municipio de Ushuaia a partir de las medidas de prevención dispuestas por el Intendente la semana pasada. Y en el día de la fecha ya quedaron instalados para su funcionamiento, así como capacitado a todo el personal para la manipulación de los mismos.

Se trata de un sistema de cámara de bala fija de doble lente, con tecnología térmica y visible. La serie combina una cámara térmica para monitorear temperatura corporal y una cámara visible con IR inteligente para confirmar los detalles. Tiene una alta sensibilidad térmica (<50mK) que hace que se capturen más detalles de imagen e información de diferencia de temperatura.

Con un rango de temperatura de -30 ° C a +55 ° C, la cámara está diseñada para entornos de temperatura extrema. La misma está sometida y certificada a rigurosas pruebas de inmersión en polvo y agua, por lo que es adecuada para utilizar en los más exigentes espacios exteriores.

Las cámaras muestran la temperatura corporal de las personas que llegan del extranjero contra posibles infecciones de los virus como el EBOLA y el CORONA (COVID-19) de manera rápida, eficiente y efectiva.