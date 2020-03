Semana de Malvinas: En reunion con concejales los veteranos aun no decidieron si hacen o no la vigilia.

Viern 13/03/2020.- El Cuerpo de Concejales recibió al Centro de Veteranos, quienes informaron de la suspensión de la semana de Malvinas, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Al respecto el presidente de la institución Raúl von der Thusen señaló que “nos manifestaron de las últimas medidas que adoptaron, aunque todavía no han tomado una decisión final con respecto a la Vigilia”.

Río Grande.- Este viernes el Cuerpo de Concejales presidido por su presidente Raúl von der Thusen, junto a los ediles Hugo Martínez, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, y Walter Abregú recibieron en el despacho de Presidencia al Centro de Veteranos de Malvinas integrado por su presidente Raúl Villafañe, y parte de la comisión directiva, quienes informaron respecto de las acciones que se han tomado con relación a la semana de Malvinas, luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia, y de las medidas que fueron adoptadas por Nación, la provincia, y el municipio de la ciudad.

Al respecto el concejal Von der Thusen señaló que “vinieron a visitar al Cuerpo de Concejales para contarnos cuáles son las últimas novedades que la comisión adoptó, por lo cual nos señalaron que la semana de Malvinas no se realizará, entiendo que es una decisión acertada la tomada por el Centro de Veteranos porque se trata de una cuestión de salud pública”.

Asimismo el edil mantuvo que “nosotros estamos a disposición para seguir trabajando con ellos, tal cual como siempre lo hacemos, todavía no han tomado una decisión final con respecto a la Vigilia, que es el momento que todos esperamos, la noche del 1 de abril a las cero hora, van a esperar unos días más para ver qué sucede con esta situación, teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante siempre colabora con el Centro de Veteranos en lo que es la organización de la semana de Malvinas”.

Por otro lado Von der Thusen señaló que “en función de esta pandemia que es el coronavirus, desde el Concejo Deliberante hemos tomado algunas medidas, si bien la institución se encuentra con las puertas abiertas, dado que todo el personal se encuentra trabajando, tanto la planta permanente, como el personal de los bloques políticos, pero si hemos tomado la decisión de suspender aquellas actividades que reúne a mucha gente como lo son las reuniones de comisión, dado que las dimensiones de la sala no superan los 40 metros cuadrados, y en más de una oportunidad ha habido más de 60 personas, lo cual termina siendo un foco de contagio, además también hemos tomado otras medidas de higiene y seguridad como para que el personal pueda desarrollar sus tareas de manera normal”.