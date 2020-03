SE SUSPENDE EL LLAMADO A LICITACIÓN PARA RENOVACIÓN DE PISO EN CANCHA 4 DEL POLIDEPORTIVO

Emergencia por el COVID-19

El subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia, Lucas Corradi, destacó la compra de los escáneres para la detección precoz de potenciales casos de coronavirus, mediante la toma de temperatura a personas que llegan a la ciudad. “Fue una excelente decisión del intendente Vuoto”, afirmó.Los equipos llegaron ayer martes a la ciudad, ya se está capacitando al personal que estará encargado de su utilización, y el uso se va a articular con el área de Sanidad de Frontera de la Nación.Corradi manifestó en Radio Provincia que “cuando se desató esta pandemia se tuvieron que implementar dispositivos y acciones para hacerle frente, y uno de los requerimientos era detectar a personas que tuvieran fiebre para aislarla y poner en marcha el protocolo para ese paciente”.Ante ello “el intendente Walter Vuoto adquirir esos escáneres para reforzar lo que es la sanidad de frontera tanto en el aeropuerto de la ciudad como en el puerto, en un primer momento”.“Estos aparatos permiten detectar la temperatura a distancia y a varias personas a la vez. El escáner hace una codificación por colores de acuerdo a la temperatura de la persona y la marca en un monitor. Si de acuerdo a los protocolos la temperatura madre es de 38 grados, el equipo emite un alerta para que el operador esté avisado que está ingresando una persona con esa temperatura o más”, explicó.Corradi valoró que “esto va a permitir la detección precoz y potencial de casos de personas que ingresen con fiebre; no sabemos cuánto va a durar esto, probablemente se extienda por unos meses más, por lo que el objetivo es dar respuesta a eso junto a la Nación”.En esa línea, consideró que “comprar estos equipos fue una excelente decisión del intendente, que se tomó la semana pasada, los equipos llegaron ayer martes y hoy ya se está capacitando a la gente que lo va a utilizar”, y de esta manera “estamos respondiendo a la rapidez del minuto a minuto”.“En la Argentina tenemos la ventaja de que estamos esperando la pandemia, a diferencia de 2009 cuando la gripe H1N1 nos agarró con muchas desprolijidades; ahora se están tomando medidas acertadísimas para tratar de evitar que esto se siga expandiendo y la población también está tomando conciencia”, enfatizó el subsecretario de Políticas Sanitarias.Por otra parte, destacó que “se trabajó mucho puertas adentro de la Municipalidad desde un primer momento desde el área de Medicina Laboral en lo que es información y capacitación sobre el coronavirus, y luego se salió a la comunidad para concientizar e informar”, tratando que “la comunidad comprendiera que no había que entrar en pánico y que con el miedo no ganamos nada”.A partir de ello “se avanzó en la promoción y la prevención en el territorio, pero como esto es minuto a minuto y cuando desde Nación, que es donde nos estamos encuadrando desde el punto de vista de las directivas, y también desde la Provincia se decidió implementar la cuarentena, cesamos con ese trabajo territorial”.En ese contexto indicó que “estamos utilizando lo que son los medios digitales y las redes para llegar a la gente, mantenerla informada y continuar concientizando”.Por último, Corradi aseveró que “se cuida a la comunidad y a los trabajadores municipales, las medidas que se toman apuntan a cubrir a toda la comunidad”.