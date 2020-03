Preocupa a gobernadores caída en regalías e inversiones

En consecuencias, desde las provincias productoras pidieron ayer a Nación una reunión para analizar el contexto internacional y articular políticas para garantizar la viabilidad del sector, como podría ser la restitución del barril criollo, un sistema que funcionó entre 2015 y 2017 para establecer un piso en el valor del barril que hiciera rentable la extracción. El precio del barril de crudo de la variedad WTI a u$s30,96 de ayer abre también una incógnita en Vaca Muerta y en los surtidores (ver página 4). Asimismo, la nueva Ley de Hidrocarburos anunciada por Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias es otro de los temas que los distritos productores tienen en agenda. Como así también la baja de retenciones a las exportaciones que Alberto Fernández bajó de 12% a 8% al inicio de su gestión, pero que tuvo trabas en la implementación.

El pedido de un encuentro fue confirmado a Ámbito Financiero por fuentes de tres provincias y también desde despachos nacionales. Sin mayores precisiones hasta anoche, también el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a cargo de Matías Kulfas articulaba una convocatoria a las empresas de hidrocarburos. Aún restaba conocerse si los representantes de las provincias petroleras se sentarían en la misma mesa o si se realizarían cumbres separadas.

“Se está siguiendo de cerca la evolución del precio internacional y se están diseñando medidas para garantizar la producción frente a oscilaciones que no responden al normal desenvolvimiento del mercado sino a cuestiones exógenas puntuales”, dijeron a este medio funcionarios cercanos a Kulfas, quienes agregaron que en ese sentido el ministro se reunió ayer con el titular de YPF, Guillermo Nielsen. “Hay muchas especulaciones como la del barril criollo, pero no va por ahí el tema por ahora”, añadieron.

Los gobernadores, en tanto, no quieren sobrealarmarse en un contexto de alta volatilidad. Pero no subestiman lo que podría ser otro golpe al sector. “Hay que dejar pasar las horas y ver qué pasa con el crudo. Si esta baja se consolida o no. El sector viene con problemas desde septiembre del año pasado y esta situación puede afectar”, dijo a este diario un ministro provincial. “Los precios pueden afectar proyectos nuevos y hasta inversiones en marcha. Las petroleras están bajando equipos, eso ya está pasando hoy”, agregó.

En otro distrito también mencionaron que el llamado se realizó a las oficinas de Sergio Lanziani (secretario de Energía) y de Juan José Carbajales (subsecretario de Hidrocarburos). “Se están organizando las provincias productoras, pero también hay que ver qué resulta de la reunión de Kulfas con las empresas. La coyuntura, la Ley de Hidrocarburos, la situación internacional, son varios temas en agenda”, mencionaron desde la Patagonia.

En otro distrito aclararon que el encuentro es por fuera del marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) que agrupa a diez provincias. “Están tratando de conseguir claridad ante el panorama actual y buscar un precio sostén para el barril”, afirmaron desde uno de los distritos miembros de Ofephi y que motoriza el encuentro de mañana.

El monitoreo desde las provincias es minuto a minuto. Una caída en las regalías puede afectar las finanzas en un año en que ya de por sí encuentran dificultades por la crisis económica. Y, en algunos distritos, aparecen en el horizonte vencimientos de deuda en dólares. El foco en la Ley de Hidrocarburos también es clave, en función del largo plazo, y las provincias buscan que se contemple la diversidad del sector.

