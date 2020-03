PARTE DIARIO DE SITUACIÓN DE CORONAVIRUS AL 18 DE MARZO EN TIERRA DEL FUEGO

Dos de ellos son los casos positivos de enfermedad por Coronavirus en Ushuaia que se informaron oportunamente. Son los únicos casos confirmados hasta el momento.

De los restantes, existen 5 casos sospechosos en estudio y cuatro descartados en Ushuaia.

Se informaron además 2 casos sospechosos en la ciudad de Río Grande. Uno de ellos continúa a la espera del resultado del Laboratorio Malbrán y el segundo fue descartado.

Hay 241 pacientes asintomáticos aislados de manera preventiva en sus domicilios con vigilancia epidemiológica. La mayoría de ellos por antecedente de viaje. 161 pertenecen a la Ciudad de Ushuaia y 80 a la Ciudad de Río Grande. Todos ellos fueron orientados a realizar el aislamiento domiciliario. Por el momento no son casos sospechosos porque ninguno de ellos presenta síntomas.

Se recuerda a la población la importancia del compromiso social de mantener tanto el aislamiento indicado por personal de salud, como el auto aislamiento que pueda ser necesario en caso de viajeros que regresaron de los países con circulación viral.

No es necesario utilizar barbijo.

Evitar los eventos que no permitan mantener el distanciamiento social mínimo de 1,5 metros.

Proteger a los adultos mayores, evitando visitarlos en caso de cursar un cuadro respiratorio.

Las medidas de higiene de manos y aislamiento/autoaislamiento continúan siendo las medidas recomendadas a nivel provincial en el momento en el que nos encontramos.

Por consultas o dudas ante la aparición de síntomas comunicarse al 107.