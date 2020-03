PAMI: TRÁMITES ONLINE Y ESQUEMA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO POR LA CUARENTENA

En este contexto de cuarentena, PAMI solicita a afiladas y afiliados, en su mayoría personas mayores, la población más vulnerable frente al coronavirus, que pospongan todo trámite o consulta que no requiera atención inmediata y urgente para cumplir con la decisión del gobierno nacional que busca frenar la propagación de la enfermedad. Medicamentos y otros insumos Las personas afiliadas no deben realizar ningún trámite para la renovación de medicamentos, insulinas y tiras reactivas hasta el 31 de marzo, ya que todas serán aprobadas de manera automática. Además, se suspende hasta el 31 de marzo el vencimiento para el retiro de los higiénicos absorbentes descartables y habrá un formulario online destinado a la solicitud de estos insumos, de modo que la persona afiliada una vez que obtenga la receta podrá concurrir directamente a la farmacia. Nuevos trámites online en pami.org.ar INSSJP – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI 05/03/2020. PAMI JUNTO A AFIP y ANSES TRABAJANDO PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN VIVIR MEJOR. PAMI firmó un convenio para dar a conocer entre las personas mayores las medidas que ayudan a mejorar su calidad de vida, como la devolución del 15% del IVA en la compra de alimentos con tarjeta. pami.org.ar -Constancia de afiliación negativa -Solicitud de credencial provisoria -Extensión del vencimiento de la credencial provisoria -Inicio del trámite de afiliación -Cambio de domicilio. Presentación de constancia de alumno regular Se prorroga el vencimiento hasta el 31 de marzo. Atención al público Las agencias y UGL funcionarán con una guardia para atender los casos urgentes que requieran necesariamente la consulta presencial. El personal de Recepción evaluará cada caso en particular y, de corresponder la derivación al salón, contemplará la capacidad operativa y la dimensión edilicia para evitar la concentración y determinar que la ocupación de los asientos sea en sillas alternadas. En todas las sedes de PAMI, las sillas de los box de atención se colocaron a un metro de distancia del personal de atención, se exhibe cartelería de prevención y recomendaciones sobre cómo proceder si la persona afiliada tiene síntomas y/o nexo epidemiológico, se reforzó el protocolo de limpieza y se mantienen las puertas y/o ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire. Residencias de larga estadía En relación con las residencias de larga estadía, propias y en convenio, no está permitida ninguna visita para reducir los riesgos entre las personas mayores. La misma decisión se lleva adelante en centros de rehabilitación y de salud mental con internación y establecimientos para personas con discapacidad con alojamiento. Centros de día y actividades sociopreventivas Están suspendidas las actividades grupales sociopreventivas, se dispuso el cierre los centros de día y se reemplazó el funcionamiento habitual de los comedores por la entrega de viandas. PAMI HABILITÓ UNA LÍNEA GRATUITA EXCLUSIVA PARA CONSULTAS ACERCA DEL VIRUS COVID-19: 138 – OPCIÓN 9. ​