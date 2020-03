LAURA AVILA: “LA SOCIEDAD ESTÁ CAMBIANDO PERO EL PROCESO ES LENTO, POR ESO LA IMPORTANCIA DE DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROFUNDICEN ESTE CAMINO”

El proyecto de equidad entre hombres y mujeres establece que se incorpore esta perspectiva de equidad en todo el proceso de elaboración, debate y sanción definitiva de temas que se traten en el Concejo Deliberante de Ushuaia, con el objetivo de que “se tenga en cuenta la necesidad de incluir la mirada de la mujer para que la legislación local reconozca derechos y sea verdaderamente representativa”.

Asimismo se tratará la adhesión de la ciudad de Ushuaia a la Ley Nacional N° 27.499 conocida como “Ley Micaela”, que apunta a la “capacitación de los agentes, funcionarias y funcionarios públicos de todos los ámbitos y de todos los poderes, a fin de brindarles herramientas para poder detectar, contener y asistir situaciones de violencia ejercidas contra la mujer”.

Por otro lado y con la presencia de mujeres de la ciudad en el recinto, la Concejala Avila se refirió al Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el tercer paro nacional de mujeres, “a lo largo de los años las conquistas han sido muchas pero hay luchas que continúan para tener una sociedad más justa y equitativa”.

“El domingo en nuestra provincia y este lunes en el resto del país, las mujeres nos movilizamos para visibilizar la violencia machista que nos cuesta la vida de 1 mujer cada 29 horas. Todos los días un varón asesina a una mujer por ser mujer, y nuestra provincia y ciudad no son ajenas a esta realidad” afirmó Avila.

“Desde el primer Ni Una Menos hasta hoy, no somos los mismos. La sociedad está cambiando, hoy se reconocen situaciones de violencia que estaban naturalizadas, se han comenzado a entender las múltiples dimensiones de la violencia contra las mujeres, el proceso es lento por eso la importancia de diseñar políticas públicas que profundicen este camino” sostuvo la Concejala.

“Las mujeres seguimos luchando porque las tareas domésticas no remuneradas recaen sobre nosotras, impactan en nuestras posibilidades de estudiar, trabajar, formarnos, nos generan una doble jornada laboral, en el hogar y afuera. Porque somos la mayoría entre los pobres del mundo y la mayoría entre los trabajadores precarizados. Porque todavía no hemos podido romper el techo de cristal y no tenemos las mismas oportunidades. Porque somos cosificadas y hostigadas sexualmente en espacios públicos y privados. Porque queremos niñas, no madres. Por la soberanía de nuestros cuerpos y la interrupción legal del embarazo. Porque la violencia de género mata, y vivas y libres nos queremos” finalizó Laura Avila.