LANZAN REEMPADRONAMIENTO PARA EXENCIÓN DE LA TASA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Esta medida es impulsada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza 3645 del año 2017.

Para acceder al beneficio de renovación y exención, los frentistas deberán presentar: fotocopia de DNI, fotocopia de título de propiedad de la vivienda o contrato de alquiler firmado por inmobiliaria (según corresponda), fotocopia de cédula verde del vehículo, constancia de libre de deuda expedida por la Dirección Municipal de Rentas y Certificado de Domicilio expedido por la Policía Provincial (en caso de que no coincida el domicilio con el que figura en el contrato de alquiler).

Cabe destacar que, en el caso de que el titular del contrato sea diferente a quien solicita la exención, será necesaria la presentación de una nota de autorización por parte del titular, donde figuren los datos del vehículo a exceptuar y del responsable del mismo.

Las personas con discapacidad deberán presentar Constancia de Discapacidad emitida por la Dirección Municipal de Tránsito. En caso de no ser residente, se recibirá el Certificado Nacional de Discapacidad junto a la cédula verde del vehículo afectado.

Al respecto, el subsecretario de Gestión Ciudadana, Diego Radwanitzer, señaló que la iniciativa “apunta a emprolijar y reordenar el Estacionamiento Medido, servicio que desde hace tiempo está distorsionado; que los vecinos y vecinas puedan renovar la documentación y que aquellos que aún no disfrutan del beneficio y les corresponda puedan hacerlo”.