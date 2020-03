La pelea con el campo o como matar a la gallina de los huevos de oro.

Algunos indicadores económicos

Valor Agregado Bruto del sector agroindustrial

El Valor Agregado Bruto a precios básicos se define como la producción de la economía argentina valorada a precios básicos neto del consumo intermedio valorado a precios de comprador. El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como insumo por un proceso de producción, excluidos los activos fijos. Dentro del valor agregado bruto se computan los aportes de la agricultura, la industria, el comercio, los servicios, explotación minera, etc.

El Valor Agregado Bruto de toda la economía argentina (VAB Argentina) durante el año 2015 ascendió a 4,9 billones de pesos, medido a precios corrientes. Equivalen a 450 mil millones de U$S. Cerca del 17% de este “VAB Argentina” se generó en actividades industriales de toda índole. La agroindustria, por su parte, contribuyó con el 8% del Valor agregado bruto de toda la economía nacional, lo cual representó 386.600 millones de pesos en el 2015. Esto equivale a 36.000 millones de dólares, utilizando un tipo de cambio oficial promedio.

Empleo del sector agroindustrial

Se estima que las actividades relacionadas con las cadenas agroalimentarias han generado 2,7 millones de puestos de trabajo en el año 2015, siendo la industria el eslabón que mayor cantidad de empleos y especialización genera en materia de recursos humanos. Cerca del 70% del total de puestos de trabajo generados por las cadenas agroalimentarias corresponde a la agroindustria: alrededor de 2 millones de personas. Esto representa cerca del 11% de la Población ocupada de la República Argentina medida en función del Censo Nacional del año 2010 (casi 18 millones de personas).

Recordemos la definición de Población ocupada para el INDEC: es el conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).

Exportaciones del sector agroindustrial

Argentina exportó un total de 57.737 millones de U$S en el año 2016. Las manufacturas de origen agropecuario ascendieron a 23.340 millones de U$S. En consecuencia, la agroindustria generó el 40% de las exportaciones totales de la República Argentina. Este sector es clave en la generación de divisas en nuestro país.

Según un informe del INDEC, en el 2016 los principales complejos exportadores fueron: 1°) complejo oleaginoso (que contiene a la soja -porotos, aceites, pellets y harinas). Es el de mayor relevancia. En segundo lugar le sigue complejo cerealero (siendo el maicero -granos y harinas-, y el triguero -granos, harinas y pellets- los más destacados). En tercer lugar se ubica el automotriz y en cuarto lugar se ubica el complejo de origen bovino que comprende carne, lácteos y cuero.

Otros datos relevantes:

Dos de cada tres dólares que entran a Argentina por exportaciones, lo genera el campo más agroindustria más piscicultura.

El 46% de las exportaciones de Argentina la generan la producción de granos y su posterior industrialización (granos, harinas, aceites, biodiesel y otros subproductos).

El 33% de las exportaciones de Argentina son generadas por el complejo oleaginoso. Uno de cada tres dólares que entran a Argentina por exportaciones, lo aporta la soja y el girasol.

El 17% de las exportaciones de Argentina son generadas por las ventas al exterior de harina y pellets de soja. Es el principal rubro de exportación de nuestro país.

La cadena de valor del maíz aporta el 7% de las divisas por exportaciones de Argentina y la cadena de trigo el 3,5%.

Indicadores específicos

Industria Frigorífica. Carne vacuna y aviar

El sector de la industria frigorífica y exportador de carnes argentinas registra indicadores productivos, económicos, ocupacionales y sociales de relevancia para el país. El 2% del total de las exportaciones nacionales son productos cárnicos. La faena mensual de bovinos alcanza cerca de 1 millón de cabezas, donde el 40% del total faenado son hembras, confirmando la continuidad del proceso de retención iniciado hace 2 años. En 2015 se exportaron 133.000 toneladas de carne bovina generando divisas estadounidenses por 870 millones. La producción Argentina de carne aviar en el año 2015 fue de aproximadamente 2,1 millones de toneladas, faenándose cerca de 726 millones de cabezas. Se exportaron alrededor de 245.000 toneladas de carne de aves generando 345 millones de dólares para el país.

Molinería de Trigo

La industria molinera cuenta con más de 170 empresas en cerca de 200 plantas distribuidas en todo el país, con una capacidad de molienda de trigo de 13,5 millones de toneladas anuales. La Producción de harina de trigo en el año 2015 fue de 5,8 millones de toneladas, mayormente destinada al mercado interno. Argentina ocupa el 9° lugar como exportador mundial de harina de trigo con una participación del 3,5% en el volumen del comercio internacional medido en toneladas y del 3,1% en el total exportado en U$S estadounidenses. Se dice que el sector multiplica el valor agregado por tres: por cada peso que crece la actividad, en toda la economía se generan tres pesos nuevos. En tanto el multiplicador del empleo es de 2,5, tanto en la industria molinera como en la elaboración de pastas.

Biocombustibles

Argentina, actualmente, es el tercer productor mundial de Biodiesel en base a aceite de soja e incluso, computando todos los orígenes. Es el principal exportador mundial de este producto. La producción argentina de biodiesel fue de aproximadamente 2.700.000 tn en el año 2016, exportándose aproximadamente 1.700.000 tns. Existen alrededor de 38 plantas de Biodiesel con una capacidad instalada de 4.518.000 Tn/año. En etanol, la producción argentina en dicho año fue de alrededor de 900 millones de litros/año, casi el 1% de la producción mundial, destinándose en su totalidad al mercado interno. La capacidad instalada de la industria del bioetanol en Argentina es de 1.250.000 Tn/año. En el país operan 17 fábricas, 5 de ellas moliendo maíz y 12 procesando caña de azúcar.

Industria semillera

Argentina se ubica como el segundo exportador de semillas de Sudamérica, tercero en el continente y noveno en el contexto mundial. Genera 1.000 millones de dólares con su comercio exterior y emplea a más de 100.000 personas entre empleos directos, indirectos y temporarios, personal de investigación y desarrollo y distribuidores asociados a la industria.

Industria Algodonera

La industria algodonera produjo en el año 2015 cerca de 240.000 tn de fibra de algodón para abastecer fundamentalmente al consumo interno de la industria textil, exportando 55.000 toneladas por un valor equivalente a 48 millones de U$S. Por su parte, el sector textil y confecciones de Argentina, presenta una industria que representa el 13% del total del empleo industrial. Esto implica una ocupación de 300 mil trabajadores directos. En el año 2015 aportó significativamente a las exportaciones nacionales, logrando ingresos por 192 millones de U$S.

Industria azucarera, citrícola y arándanos

En cuanto al ámbito regional de la provincia de Tucumán, y su industria azucarera, citrícola y de arándanos; cabe destacar su importancia tanto a nivel económico regional como su aporte a la economía nacional. Esta provincia produce más del 70% de la producción de limones y concentra el 65% de la producción de azúcar a nivel país (16 millones de toneladas en el año 2016). La provincia de Tucumán es la mayor productora de azúcar del país. Su perfil productivo la posiciona como la primera productora y procesadora mundial de limones, siendo la segunda exportadora de limón fresco a nivel global (en 2016 generó más de 212 millones de USD). Su liderazgo también se da en la comercialización de arándanos siendo la provincia que más cantidades de esta fruta exporta a nivel nacional.

Las exportaciones provinciales aportaron U$S 867 millones en 2015, el 1,5% del total exportado a nivel nacional. Entre los productos de exportación con mayor participación en el total provincial se encuentran: cítricos (limón; 53,4%), azúcar (7,0%) y frutas finas (arándanos, 3,2%).

JULIO CALZADA – CARINA FRATTINI

Fuente: Revista Chacra.

N de la R: Es claro que hay una saña inocultable contra el campo, quienes hoy dirigen los destinos del país, y en particular quienes salen a hacer declaraciones no solo provocativas, sino hasta pendencieras, están generando, una vez más, una guerra interna que nos lleva después de 12 años a estar donde nunca debimos estar, argentinos contra argentinos, sin ideas, sin fundamentos y con política de cabotaje que ni siquiera ha aprendido a copiar las buenas políticas agroindustriales de países como Chile, Perú, Uruguay o Paraguay, dando valor agregado a la materia prima, abriendo nuevos mercados, generando crédito para los pequeños productores, reduciendo las cargas fiscales, cosa que también hiso Brasil durante el gobierno de Lula Da Silva y genero millones de empleos.

Aquí en Argentina es exactamente al revés, se combate al campo, aun con los números que tan claramente se explican más arriba, aun cuando estos datos son de un tiempo atrás, dan una pauta de lo errado que están en el gobierno nacional a la hora de tomar decisiones para poder recaudar y pagar una deuda monstruosa solo recaudando y sin producir nada.

Que Grabois y Castrilli salgan a cuestionar al campo, a provocarlo y hasta amenazarlo solo lo pueden hacer aquellos que jamás agarraron una pala, que en su vida se levantaron a las 5 de la mañana para terminar la jornada 16 hs después de hacer todo tipo de tareas, de no tener vacaciones, de depender de la lluvia o no, de las heladas, de los caminos, de las pestes, del trabajo propio para poder vivir. Estos parásitos hablan desde la oficina, rodeados de inútiles como ellos que no tienen idea de lo que significa trabajar en el campo, proponer la expropiación o imponer más impuestos como las retenciones es de inútiles y el resultado de esto es absolutamente impredecible, pero nunca será bueno para nadie.

Armando Cabral