Judith Di Giglio: ”No hay casos positivos de coronavirus confirmados en la provincia”.

Por Armando Cabral

Sab 14/03/2020.- La Ministra de Salud de la Provincia, Dra. Judith Di Giglio, acompañada de la Ministra de Educación, Analía Cubino y la Directora de Infectología, Dra. Alejandra Aguilera, brindaron esta mañana una conferencia de prensa para explicar los alcances de la declaración de emergencia sanitaria en la provincia, mediante el decreto 260/2020. No hay casos confirmados en la provincia y a partir de hoy y por 30 días no se permitirá el ingreso de personas provenientes de países en riesgo. Los argentinos que estén fuera del país deben regresar en el término de 72 hs, los mismo para quienes están aquí y deben volver a sus países de origen. La emergencia sanitaria se extenderá por 365 días. Por el momento no se suspenden las clases, tampoco se cerraran establecimientos nocturnos, clubes o gimnasios privados.