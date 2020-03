GOBIERNO CONTINÚA ENTREGANDO A DOMICILIO MERCADERÍA A FAMILIAS VULNERABLES PARA FAVORECER QUE PERMANEZCAN EN SUS CASAS

La Ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica González, indicó al respecto que “existen dos dispositivos, uno para atender a las familias de los programas Red Sol y Mesa Fueguina y otro del Ministerio de Educación para acercar mercadería a los niños y niñas de comedores escolares. A esto se agrega la demanda espontánea que está habiendo por las condiciones particulares en las que nos encontramos”.

“En lo que respecta específicamente al universo de nuestro ministerio, las acciones están orientadas a acercar a las familias más vulneradas un acompañamiento a través de un módulo alimentario. Cuando ocurrió la situación de pandemia de coronavirus, debimos modificar la planificación porque teníamos que garantizar que la gente se quede en su casa. Debíamos contar con grupos operativos de diversas áreas de Gobierno y vehículos para llevar esta mercadería a domicilio”, agregó.

Asimismo, la funcionaria expresó que “con los días lo que se está cubriendo también es la demanda espontánea que va surgiendo, ya que muchas organizaciones intermedias, sindicatos y asociaciones de bien público nos están haciendo llegar información y el universo de vulnerabilidad va creciendo”.

“Para esto se están formando con mucho respeto listados específicos con nombre, apellido dirección y número de celular para que podamos identificar a esas familias que tienen necesidad y acercarnos. Iniciamos un proceso de cruce de información también con el Ministerio de Educación para que no se repitan casos y que no ocurra que algunas familias tengan mucha mercadería mientras otras siguen esperando”, detalló.

González también resaltó que “hay además muchas personas vulneradas en su salud que no pueden salir de su casa y nosotros muy respetuosamente estamos tratando de cubrir esa demanda”.

“Solicitamos paciencia y colaboración. Todas aquellas organizaciones que tienen alguna información acerca de personas que tienen necesidad les solicitamos que nos envíen esos datos al correo de la Dirección Provincial Observatorio de Desarrollo Humano (observatoriomdh@gmailcom) consignando nombre, apellido, celular y dirección”, manifestó.

Finalmente, la funcionaria informó que “inicialmente la cantidad de módulos previstos era de 10 mil. Hoy estamos articulando la posibilidad de que sean 20 mil e iremos observando lo que haga falta. Ayer y antes de ayer estuvimos trabajando en la entrega puerta a puerta en Ushuaia y en Tolhuin. En Río Grande ahora estamos acopiando mercadería en 6 escuelas para el 30 de marzo realizar una nueva entrega”.

“Queremos agradecer muy especialmente a todas las organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil y a las fuerzas federales y provinciales que nos están acompañando en esta tarea”, concluyó.