Gasto público: “Los privados no queremos financiar el despilfarro”.

Lun 09/03/2020.- Esta frase no es mía, pertenece a un empresario petrolero y la dijo durante una de las primeras reuniones que mantuvo la ex gobernadora Fabiana Rios con el sector. Hoy el gasto público es el mayor problema de argentina y la carga fiscal el segundo para hundirnos más rápido. Una situación insoportable.

Pasaron varios años pero aquel reclamo, que traducido, vendría a ser no vamos a pagar impuestos para que ustedes sigan sin hacer nada, no se cumplió y no solo no se cumplió sino que empeoro.

Algunos números de lo que nos cuesta a los autónomos, monotributistas, pequeños emprendedores, comerciantes y todo aquel que no dependa del estado.

Suponiendo que hablemos de un autónomo.

Cuota AFIP mensual 3375 pesos.

Ingresos Brutos, comercio minorista y mayorista 3,5, más el 1,5, lo que hace un total del 5 % de los ingresos.

Es decir por cada 100.000 pesos facturados el estado se queda con 5000 que no tenemos la más pálida idea de dónde van a parar.

A eso hay que sumarle, movilidad, unos 1000 o 1500 pesos semanales teniendo un auto mediano, un alquiler que está por encima de los 25.000 pesos para un comercio chico, el alquiler de un terreno en caso de la vivienda 5.700 pesos, una obra social prepaga 11.000 pesos, luz 800 pesos, y aun Internet 3000 pesos, gas 1800 pesos, vaya sumando y los gastos fijos de un monotributistas o autónomo llegan a la módica suma de 57.175 pesos y aun no ingresamos en el tema canasta alimentaria, que en tierra del fuego ronda los 60 mil pesos, entonces esta simple cuenta nos señala que cualquiera de nosotros debería ganar al menos 200 mil pesos mensuales para poder vivir.

Si el sector privado registrado está aportando eso, porque en el sector público no solo se aumentan los salarios, sino que además se condonan deudas, desendeuda y acceden a créditos blandos para que su sueldo tenga algo de poder adquisitivo cuando un cliente del BTF con 25 años para acceder un crédito debe llevar hasta el análisis de sangre de su tatarabuela. No quiero un auto de alta gama, quiero poder cambiar mi autito, por uno igual sin tener que pagar 84 cuotas de 20 mil pesos que triplica el costo original, y es una estafa.

Porque el BTF sigue financiando autos de alta gama con solo presentar el recibo de sueldo, y un privado no puede comprar un Fiat uno porque la cuota es inalcanzable, porque no se regulariza el mercado automotor, porque no se controla la voracidad de las agencias que ponen los precios que se les antoja. En mi caso particular firmé un contrato por la compra de un vehículo cuyo precio era de 503.000 pesos, tomaban mi usado y supuestamente se licitaba con 25 mil pesos. Cando salí licitado, 30 días después el auto costaba 640.000 pesos, la cuota era el 50 % más cara y ya no me tomaban el auto usado y tenía que entregar 130 mil pesos.

En la agencia me dijeron, “nosotros le informamos que la cuota era móvil y el monto también”, a donde quiero llegar es que aquí son todos beneficios para los empleados públicos y el sector privado que es el que paga impuestos, que es de donde recauda el estado sigue siendo castigado, cada vez con más carga fiscal, agreguemos a todo esto impuestos municipales, impuesto a los sellos, que también pagamos.

No se puede seguir sustentando el gasto público con más carga fiscal para el sector privado, no se soporta más, es desangrarse diariamente para poder sostenerse en pie. Un comerciante no puede sostener dos empleados y pretender ganar, o despide a uno o va a perdida, es así de cruel la realidad, muchos ni siquiera podemos contratar un empleado, solo que lo hagamos en negro, pero eso a un monotributistas le costaría todo, al estado no, ellos pueden contratar así, y hay empresas que lo hacen porque no pueden sostener los costos, pero si esto se lo explicas aun fanático que jamás trabajo en nada, somos gorilas, oligarcas, empresarios, y todo tipo de estupideces que empiezan a agotar la paciencia de muchos.

No queremos que nos regalen nada, no queremos subsidios, queremos que nuestro trabajo valga, no tener que pagar tanto para trabajar y encima ver que, se les paga retroactivo a diputados del Parlasur que nadie sabe para qué diablos está o que hicieron.

Jubilaciones de privilegio, pensiones de 700 mil pesos, sueldos exorbitantes a cualquier funcionario ingresado sin concurso, en fin el despilfarro se tiene que terminar, hay que dejar de pagarle a inútiles y empezar a reconocer a los que trabajan, a los que producen, a los que invierten, a los que generan empleo y a los que tienen ganas de sacar este país de la única forma posible, trabajando.

No quiero sr solidario a la fuerza, quiero que este país recupere la cultura del trabajo, no es tan complicado

Armando Cabral