FUNCIONARIAS Y DIPUTADAS DE LA PROVINCIA PARTICIPARON DE LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN EL CCK

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Analía Cubino, junto con la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Abigail Astrada, la subsecretaria de Políticas de Diversidad Victoria Castro y la Diputada fueguina Mabel Caparrós, participaron del acto inaugural de la Semana de las Mujeres Trabajadoras, donde el presidente de la Nación Alberto Fernández brindó el discurso de apertura, en el Centro Cultural Kirchner.

El evento inaugural de la semana de la mujer trabajadora “Nosotras Movemos al Mundo”, se desarrolló en el auditorio de la Ballena Azul, donde Fernández estuvo acompañado por la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el Ministro de Cultura, Tristán Bauer.

“Las mujeres mueven el mundo, pero algunos hombres las ayudamos a hacerlo”, dijo Fernández, y adelantó que buscará que se consiga la “igualdad de derechos para todos”.

Fernández aseguró que “la mujer es un personaje central en la sociedad y que, cuanto menos, tienen que tener los mismos derechos. Me tocó el privilegio de ser el presidente donde esto está sucediendo. No es algo que hago yo, lo hace la sociedad argentina. Lo hacemos todos. Es una decisión de todos, todas y todes. Es maravilloso y son las epopeyas que debemos celebrar. No hay nada más injusto que la desigualdad”.

Y pidió que “sigan adelante con esta lucha, que no se detengan. Falta mucho. Todavía hay resistencias. Si seguimos así, bajaremos la desigualdad en los próximos cuatro años”.

Por su parte, Cubino, expresó “el lema que nosotras movemos el mundo es un desafío y una realidad, no es un futuro, es un presente. Y esto marca la agenda de Estado para nuestra provincia y para la Nación. Es así como se van a estar dando estos debates, con el sostenimiento de la tan anhelada igualdad”.

“El Presidente habló de una inclusión real en todos los ámbitos, con derechos que tenemos que respetar y que hay que empezar a trabajar. Además realizó un planteo sobre los derechos que faltan, los conquistados y los que tenemos que hacer valer” dijo la Subsecretaria de Políticas de Diversidad, quien además recordó que en nuestra provincia y en el marco de la semana de la mujer se están llevando adelante actividades en las tres ciudades.

En tanto que para Victoria Castro, “el discurso del Presidente tuvo mucha perspectiva de género. Pienso también que el momento es ahora, en estos cuatro años tenemos que finalizar con una inclusión real, desde el trabajo, la salud y la educación. También me parece maravilloso que el presidente use el lenguaje inclusivo”.

La Diputada Caparrós opinó que las palabras del Presidente “son el impulso para las luchas que todavía nos faltan. Poner en valor a la mujer a través del trabajo, como se está haciendo en el CCK, como el trabajo de las mujeres de nuestros pueblos originarios, a veces invisibles”.

La Parlamentaria se refirió también a “la tarea doméstica de todas las mujeres que no es remunerada”, y enfatizó “los lugares de mayor trabajo, que los llevan adelante las mujeres. Los lugares de decisión son mayoritariamente ocupados por hombres. Estas cosas las tenemos que cambiar, ni hablar de la violencia de género, la ley del aborto, de la educación sexual en las escuelas. Alberto empuja y en ese envión, las mujeres llevamos la batalla para resolver estos temas”.